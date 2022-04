Egal ob im Garten, auf Festivals oder im Urlaub: Wer unterwegs gerne Musik hört, ist gut beraten einen Bluetooth-Lautsprecher dabei zu haben. Amazon haut gerade viele der akkubetriebenen Speaker im Rahmen der Oster-Angebote besonders günstig raus. Wir haben euch die besten Deals für Bluetooth Lautsprecher in verschiedenen Preiskategorien herausgesucht.

Die besten Oster-Angebote für Bluetooth-Speaker

Im Freibad, beim Grillen im Park oder einfach beim Chillen im Garten mit Familie und Freunden haben wir gerne unsere Lieblingsmusik dabei. Was fehlt ist dann oft der Stromanschluss. Hier helfen tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Sie bieten meist genug Saft für den ganzen Abend und müssen sich in Sachen Sound nicht verstecken. Pünktlich zum Start in die warme Jahreshälfte gibt es unter anderem bei den Amazon Oster-Angeboten eine große Auswahl an kabellosen Musikboxen zu echten Schnäppchenpreisen. Aber auch ein Testsieger des Berliner Audio-Spezialisten Teufel ist derzeit reduziert zu haben.

Anker Boost Bluetooth-Lautsprecher

Der Anker Boost Bluetooth-Lautsprecher kostet im Amazon Oster-Sale nur noch 44,99 Euro. Er überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und 12 Stunden Spielzeit. Perfekt für den Grillausflug im Park.

Anker Boost Bluetooth-Lautsprecher Statt 59,99 Euro UVP: Kleiner Krachmacher von Soundcore by Anker mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis, 12 Stunden Wiedergabe, USB-C und IPX7 Wasserschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2022 10:53 Uhr

Sony SRS-XB13

Wer es noch kompakter möchte, sollte sich den Sony SRS-XB13 anschauen. Der kleine Bluetooth-Lautsprecher besticht nicht nur durch seinen ebenso kleinen Preis, sondern kann sich auch in Sachen Akkulaufzeit und Sound auszeichnen. Spaß machen zudem die verschiedenen, quirligen Farben, die zur Auswahl stehen.

Sony SRS-XB13 Bluetooth-Lautsprecher Statt 59,99 Euro: Kleiner und kompakter Bluetooth-Lautsprecher, perfekt für unterwegs dank Staub- und Wasserabweisung, einer Akkulaufzeit von 16 Stunden bei 50 Prozent Lautstärke und extra Bass-Boost. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2022 13:26 Uhr

JBL Xtreme 2 Musikbox: günstig bei Amazon

Der JBL Xtreme punktet vor allem durch Freizeittauglichkeit. Er ist wasserdicht und damit auch im Freibad oder am See hervorragend einzusetzen. Außerdem lässt er sich als Powerbank benutzen, um mal eben unterwegs auch das Handy aufzuladen.

JBL Xtreme 2 Musikbox Statt 299 Euro UVP: Wasserdichter, portabler Stereo Bluetooth-Speaker mit integrierte Powerbank zur Aufladung von Handy und Tablets. Akku-Ladung bis zu 15 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2022 11:30 Uhr

Teufel Rockster Cross

Der Rockster Cross Lautsprecher kostet aktuell nur 279,99 Euro (statt 349,99 Euro). Er ist der Stiftung-Warentest-Sieger von 2019 und besticht durch sehr guten Ton (Note 1,0) und Stabilität (auch 1,0) – alles, was bei einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher also besonders wichtig ist. Der Bluetooth-Stereo-Speaker ist strahlwassergeschützt, stoßfest und hat laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.

Teufel Rockster Cross (Bildquelle: GIGA)

Marshall Stanmore II

Wer einen soundgewaltigen Bluetooth-Speaker nur für zu Hause sucht wird sicher mit einem Marshall glücklich. Der Stanmore II läuft zwar lediglich im Steckdosenbetrieb, macht dafür aber beim Sound und Design einiges her. Bei Amazon ist das sytlische Teil dank der Oster-Aktion für nur 249 Euro zu haben.

Marshall Stanmore II Bluetooth-Lautsprecher Statt 369 Euro UVP: Stylischer Lautsprecher im Retro-Design. Inklusive Bluetooth 5.0 und aptX. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2022 10:41 Uhr

