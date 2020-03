Saturn-Aktion: „Geschenke für alle“ – die besten Angebote im Überblick

Bei Saturn wurde die „Geschenke für alle“-Aktion gestartet. Für kurze Zeit bekommt man zu jedem Aktionsprodukt ein wertvolles Geschenk dazu. GIGA hat sich die Angebote angeschaut und die besten Deals für euch herausgesucht.

Saturn startet „Geschenke für alle“-Aktion

Bei Saturn bekommt man zu Aktionsprodukten aktuell ein Geschenk dazu. Die Auswahl ist riesig, sodass für jeden etwas dabei sein dürfte. GIGA hat sich einige der besten Angebote angeschaut und einen Preisvergleich gemacht, sodass ihr nur die besten Angebote geliefert bekommt. Alle Produkte der „Geschenke für alle“-Aktion findet ihr direkt bei Saturn auf dieser Sonderseite.

Wichtig: Ihr müsst beide Produkte in den Warenkorb legen. Der Wert des zweiten Produkts wird dann abgezogen.

Samsung Galaxy A51 + Powerbank für 333 Euro

Das Samsung Galaxy A51 tritt die Nachfolge des beliebten Galaxy A50 an und ist technisch noch ausgereifter. Im Fokus liegen das große Display, die lange Akkulaufzeit und die verbesserte Kamera. Saturn verlangt dafür 333 Euro, legt aber eine Powerbank im Wert von 19 Euro dazu. Damit sinkt der Preis effektiv auf 314 Euro. Im Preisvergleich werden bei einem seriösen Händler 326 Euro fällig. Man spart also etwas Geld und bekommt ein sehr gutes Handy dafür.

Apple iPad (2019) 128 GB + Apple Pencil für 459 Euro

Das neue Apple iPad (2019) mit 10,2-Zoll-Display ist ein echter Renner. Normalerweise muss man den Apple Pencil extra kaufen, bei Saturn gibt es ihn aber kostenlos zum Modell mit 128 GB internem Speicher. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 459 Euro. Das iPad allein kostet bei einem seriösen Händler schon 428 Euro. Der Stift dann noch einmal 89 Euro. Macht beim Einzelkauf stolze 517 Euro. Ihr spart bei Saturn also 58 Euro. Da der Stift in Kombination mit dem iPad absolut Sinn ergibt, ist das Angebot extrem attraktiv. Apple TV+ gibt es ebenfalls noch für ein Jahr. Ein richtiger Knaller.

Philips 55-Zoll-4K-TV + Soundbar für 699 Euro

Besonders attraktiv ist zudem das Angebot mit dem Philips 55PUS7354 4K-TV, der Ambilight beherrscht. Saturn verlangt dafür 699 Euro. Das ist auch der aktuelle Bestpreis. Zusätzlich legt der Händler aber noch die Philips-Soundbar dazu, die einen Wert von 274 Euro besitzt. Man bekommt hier also wirklich das zweite Produkt kostenlos und kann den Klang des Fernsehers damit deutlich verbessern.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 mit Tablet-Hülle für 229 Euro

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Android-Tablets auf dem Markt. Saturn verkauft die Version mit 64 GB internem Speicher für 229 Euro. Das ist auch der aktuell günstigste Preis. Zusätzlich gibt es aber noch die Original-Hülle im Wert von knapp 30 Euro. Man bekommt also auch hier die Hülle wirklich kostenlos dazu.

E-Scooter ICONBIT IK-1969K + Zubehör für 349 Euro

E-Scooter liegen aktuell voll im Trend. Bei Saturn gibt es den ICONBIT IK-1969K mit Straßenzulassung zum Preis von 349 Euro. Dieser E-Scooter gehört zu den günstigsten in Deutschland, die von der Verarbeitungsqualität, Leistung und Reichweite wirklich überzeugen. Saturn legt kostenlos Zubehör im Wert von 25 Euro bei, das wirklich nützlich ist. Man bekommt nämlich ein Schloss, eine Handyhalterung, einen Halter für eine Trinkflasche und einen Tragegurt. Insgesamt ein gutes Angebot.

Surface Go + Tastatur + Office 2019 für 549 Euro

Wer ein kleines Windows-Tablet für unterwegs sucht, der wird bei Saturn auch fündig. Dort gibt es das Surface Go mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher für 549 Euro im Angebot. Zusätzlich legt Saturn die Tastatur und Office 2019 Home & Student in der Vollversion bei – also nicht in der Abo-Version. Das Zubehör hat einen Wert von etwa 200 Euro, wenn man sich Office aus legalen Quellen beschafft. Hier spart man also ordentlich, da das Surface Go im Preisvergleich ohne das Zubehör nur etwas günstiger ist und die Tastatur absolut Sinn ergibt.

AVM FRITZ!Box 7590 + 1 TB Festplatte für 199 Euro

Die AVM FRITZ!Box 7590 gehört zu den besten Routern auf dem Markt. Die Preise sinken selten, sodass Saturn einfach etwas drauflegt – nämlich eine 1 TB Festplatte von WD. Zusammen kostet das Bundle bei Saturn nur 199 Euro. Der Router allein kommt im Preisvergleich auf 195 Euro. Die Festplatte kostet 49 Euro. Man spart also 45 Euro. Ein richtig gutes Angebot.

Das war nur ein kleiner Auszug von den vielen Angeboten, die Saturn mit der „Geschenke für alle“-Aktion gestartet hat. Stöbert gerne auf der Sonderseite von Saturn herum, vergesst aber nicht den Preisvergleich.