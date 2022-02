Saturn bietet gerade ein Google-Produkt mit einer sagenhaften Ersparnis von einem Euro an: Statt 89,99 Euro kostet das smarte Display Google Nest Hub jetzt 88,99 Euro. Wie es besser geht, zeigt Cyberport. Für nur 6 Euro mehr gibt es hier nämlich gleich zwei der Google-Displays.

Google Nest Hub: Saturn mit kuriosem Angebot

Saturn hat die „Google Days“ ausgerufen. Bis zum 13. Februar liegt der Fokus in den Filialen wie im Online-Shop auf Google-Produkten wie dem Pixel 6 und den Pixel Buds. Günstiger werden viele der Produkte allerdings nicht angeboten – und wenn doch, dann hält sich die Ersparnis sehr im Rahmen. Das wird zum Beispiel beim Google Nest Hub deutlich.

Eigentlich möchte Saturn für das Smart-Home-Display mit Lautsprecher 89,99 Euro haben. Jetzt reicht auch ein Euro weniger, denn das Google Nest Hub der zweiten Generation bietet Saturn nun für kurze Zeit für 88,99 Euro an (bei Saturn anschauen). Versandkosten kommen aber immerhin nicht hinzu. Dass es sich dennoch nicht gerade um ein Schnäppchen handelt, macht die Konkurrenz von Cyberport deutlich.

Mehr zum Google Nest Hub im Video:

Google Nest Hub der zweiten Generation

Zwar muss bei Cyberport für das Google Nest Hub etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden, doch für 94,99 Euro (bei Cyberport ansehen) erhalten Interessierte nicht nur ein einziges smartes Display, sondern gleich zwei. Es fallen also theoretisch nur noch 47,45 Euro pro Produkt an. Versandkosten werden nicht berechnet. Da kann Saturn mit seinem Angebot auch im Rahmen der „Google Days“ nicht mithalten.

Google Nest Hub: Intelligenter Lautsprecher mit Display

Google versteht das Nest Hub als Schaltzentrale für das Smart Home. Auf Zuruf meldet sich der Google Assistant und kümmert sich unter anderem um die Beleuchtung, falls sich kompatible Lampen in Reichweite befinden. Musik wird über Spotify, YouTube Music oder andere Streaming-Anbieter abgespielt. Das Touchscreen-Display kommt auf eine Diagonale von 7 Zoll. WLAN, Bluetooth und Chromecast-Unterstützung sind mit dabei.