Wer aktuell auf der Suche nach einem guten Samsung-Handy mit Vertrag im Telekom-Netz ist, sollte sich das Angebot von Saturn nicht entgehen lassen. Dort gibt es das Samsung Galaxy S20 Plus mit monatlich 14 GB LTE-Datenvolumen zum günstigen Preis. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy S20 Plus mit Tarif günstig bei Saturn

Bei Saturn gibt es aktuell ein richtig gutes Angebot für alle, die ein Samsung Galaxy S20 Plus mit Vertrag im Telekom-Netz und genug LTE-Datenvolumen haben wollen. Dort zahlt ihr nämlich nur 26,99 Euro im Monat für den Mobilcom-Debitel-Tarif „green LTE 10GB Aktion“, bei dem ihr aber nicht nur 10 GB, sondern jeden Monat 14 GB Datenvolumen erhaltet. Für das Smartphone müsst ihr dann noch einmal 79 Euro bezahlen. Nachfolgend alle Kosten im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

LTE-Datenvolumen: 10 + 4 GB (21,6 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 26,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Smartphone: 79 Euro Zuzahlung

Versandkosten: 0 Euro

Tarif-Angebot bei Saturn

In den 24 Monaten der Vertragslaufzeit bezahlt ihr insgesamt also 766,75 Euro. Das Handy allein ist aktuell etwa 700 Euro wert. Ihr zahlt für den Tarif also nur 66,75 Euro. Das sind monatlich schlappe 2,78 Euro – wohlgemerkt für einen Tarif mit 14 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz. Günstiger wird man so ein Angebot aktuell wohl kaum finden, zumal man hier ein richtig gutes Handy dazu erhält. Es gibt nur zwei kleine Nachteile bei diesem Tarif: Es ist keine SMS-Flat dabei und man kann maximal mit 21,6 MBit/s surfen. Ansonsten bekommt man alles, was man braucht. SMS kann man ja mittlerweile mit einem Messenger ersetzen.

So stellt ihr fest, ob der Tarif wirklich gut ist:

Lohnt sich dieser Tarif-Deal von Saturn?

Wenn ihr ein Samsung Galaxy S20 Plus mit Tarif im Telekom-Netz haben wollt, dann lohnt sich dieses Angebot sehr. Günstiger kommt man aktuell wohl kaum weg und man bekommt monatlich sogar 4 GB LTE-Datenvolumen kostenlos.