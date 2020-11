Macht Saturn auch beim Black Friday mit? Aber sicher! Und schon jetzt gibt's dutzende Knaller-Schnäppchen! Wir sagen euch, welche Top-Produkte aus Gaming, TV, Smartphone, Haushalt und anderen Bereichen in diesem Augenblick zum Bestpreis erhältlich sind und wie ihr euch optimal auf den Black Friday bei Saturn vorbereitet.

Schon jetzt verfügbar: Saturn-Schnäppchen zum Black Friday 2020

Ob ihr auf einen Top-Preis für ein Wunschprodukt spekuliert oder einfach nur Lust auf spontanes Schnäppchenstöbern habt, solltet ihr die Angebote zum Black Friday bei Saturn im Blick behalten. Black Friday ist hier nicht ganz wörtlich zu verstehen, denn die Schnäppchen-Angebote haben als „Black November“ bereits Anfang des Monats begonnen. Bereits in der jetzt angelaufenen Black Week gibts viele phänomenale Schnäppchen, die natürlich zum Black Friday am 27.11.2020 und dem Wochenende danach ihren Höhepunkt erreichen werden.

Doch Saturn haut jetzt schon viele Top-Schnäppchen heraus. Diese Angebote lohnen sich (Vergleichspreise lt. idealo):

Smartphones und Tablets ohne Vertrag

Smartphones mit Vertrag

Fernseher

PC, Zubehör und Speicher

SanDisk Ultra 3D 2 TB SSD : Interne 2,5-Zoll-SSD für 138,89 Euro (20 Euro Direktabzug, Preis erst im Warenkorb sichtbar) statt 194,90 Euro

: Interne 2,5-Zoll-SSD für (20 Euro Direktabzug, Preis erst im Warenkorb sichtbar) statt 194,90 Euro FritzBox 7590 + FritzRepeater 2400 : DSL-Modem mit WLAN-Router und Mesh-fähiger Repeater im Set für 239,99 Euro (versandkostenfrei) statt 249 Euro

: DSL-Modem mit WLAN-Router und Mesh-fähiger Repeater im Set für (versandkostenfrei) statt 249 Euro Logitech G502 Hero : Gaming-Maus für 34,12 Euro statt 40,07 Euro

: Gaming-Maus für statt 40,07 Euro ASUS Chromebook C523: Chrome-OS-Laptop mit 15,6 Zoll, Celeron, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, 3 Monate Stadia Pro, 1 Jahr Google One 100 TB für 193,99 Euro statt 310 Euro

Smartwatches

Games und Zock-Zubehör

Viele der reduzierten Spiele erhalten noch einen zusätzlichen Abzug in Höhe von 50 Cent im Warenkorb. Achtung: Unter 59 Euro Gesamtwert und/oder bei USK-18-Titeln fallen Versandkosten an. Wenn ihr die vermeiden wollt, könnt ihr Marktabholung statt des Versands wählen. Aufgrund von schwankenden Preisen, ähnlichen Angeboten in anderen Shops und fehlender Vergleichbarkeit zu Digitalangeboten hier nur eine redaktionelle Auswahl ohne Vergleichspreise.

Audio

Sony WH-1000XM3 : Kabellose Over-Ear-Kopfhörer für 199,21 Euro statt 221,29 Euro

: Kabellose Over-Ear-Kopfhörer für statt 221,29 Euro Sonos One (Gen2) : WLAN-/Multiroom-Lautsprecher für 154,99 Euro statt 169,95 Euro

: WLAN-/Multiroom-Lautsprecher für statt 169,95 Euro JBL Xtreme 2: Wasserfeste Bluetooth-Box mit Umschnallgurt für 139,40 Euro statt 159,99 Euro

Kamera

Sony Alpha 7 Mark 2 mit Kit-Objektiv: Spiegelreflex-Kamera für 798,36 Euro statt 899 Euro

Haushalt und Wohnen

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Saturn vor?

Mit ein paar Vorbereitungen steht dem Schnäppchenschießen nichts im Wege. Folgende Schritte solltet ihr am besten schon im Vorfeld ergreifen.