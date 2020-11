Der Black Friday bei Saturn geht in die Wochenend-Verlängerung! Gute Nachrichten: Viele vermeintlich ausverkaufte Produkte sind zum Endspurt wieder auf Lager. GIGA verrät, was in den Bereichen Gaming, TV, Smartphone, Haushalt und anderen immer noch zum Bestpreis erhältlich sind.

Die besten Schnäppchen zum Black Friday 2020 bei Saturn

Das Black-Friday-Wochenede läuft noch bis Sonntag um 18:00 Uhr. Wir haben so kurz vor Schluss noch einmal unsere Liste auf Vordermann gebracht und sagen euch, welche Schnäppchen sich lohnen. Wichtig: Ab Mitternacht geht's mit komplett neuen Angeboten weiter, da startet der Cyber Monday bei Saturn. Wir informieren dann in diesem Artikel über die besten Angebote – setzt euch also gern ein Bookmark!

Und welche Black Friday-Angebote bei Saturn sind nun die besten? Die GIGA-Redaktion sorgt für Übersicht, aktualisiert mehrfach täglich die besten Angebote. Highlights unter den Highlights (Top-Produkte mit erheblichem Rabatt) markieren wir mit 🔥. Ab 100 Euro Einkaufswert könnt ihr mit dem Newsletter-Gutschein 10 Euro zusätzlich sparen. Vergleichspreise laut idealo, alle Angaben ohne Gewähr.

Smartphones ohne Vertrag

Tablets

🔥 Microsoft Surface Pro 7: Win-10-Tablet mit i5-1035G4, 8 GB RAM, 256 GB Speicher für 876,35 Euro statt 1.069 Euro

Smartphones und Tablets mit Vertrag

Audio

Haushalt, Wohnen, Bad

Fernseher + TV-Zubehör

PC, Zubehör und Speicher

Smartwatches

Games und Zock-Zubehör

Viele der reduzierten Spiele erhalten noch einen zusätzlichen Abzug in Höhe von 50 Cent im Warenkorb. Achtung: Unter 59 Euro Gesamtwert und/oder bei USK-18-Titeln fallen Versandkosten an. Wenn ihr die vermeiden wollt, könnt ihr Marktabholung statt Versand wählen. Aufgrund von schwankenden Preisen, ähnlichen Angeboten in anderen Shops und fehlender Vergleichbarkeit zu Digitalangeboten hier nur eine redaktionelle Auswahl ohne Vergleichspreise.

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Saturn vor?

Mit ein paar Vorbereitungen steht dem Schnäppchenschießen nichts im Wege. Folgende Schritte solltet ihr am besten schon im Vorfeld ergreifen.