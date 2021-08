Saturn begeht dieses Jahr seinen 60. Geburtstag und feiert jede Woche mit neuen Rabatt-Aktionen. Der Online-Prospekt dieser Woche steht unter dem Motto „Best of LG“ und lockt mit Smart-TV-Angeboten von LG. Aber auch Smartphones von Oppo gibt es rabattiert Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Angebote sich tatsächlich lohnen.

Große TV-Aktion bei Saturn: LG Smart-TVs plus gratis Zugaben

Die neue Saturn-Aktion ist „Best of LG“ ist da und verspricht ganz großes Kino mit unglaublichen Angeboten an LG-Smart-TVs. Doch ob die Deals wirklich nirgendwo günstiger zu finden sind, haben wir für euch gecheckt und Preise verglichen. Folgend präsentieren wir euch wirklich nur die besten Angebote, die Saturn derzeit auf Lager hat. Die Angebote sind nur bis zum 25. August gültig oder so lange der Vorrat reicht.

Tipp: Ab 59 Euro wird es versandkostenfrei. Ausgenommen hiervon sind Großgeräte, die per Speditionslieferung versendet werden. Bei Abholung vor Ort fällt nie eine Versandpauschale an.

Saturn LG-Aktion: Diese Angebote lohnen sich wirklich

Smart-TVs

LG 43-Zoll-LCD-TV+ LG XBoom Go Lautsprecher für 429 Euro (statt 589 Euro): Dieser 43-Zoll große LCD-TV von LG verfügt über einen 4K-Quad-Core-Prozessor und eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Der Lautsprecher sorgt für bis zu 10 Stunden Musikgenuss.

LG 43UP78009LB LCD TV (Flat, 43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 6.0 mit ThinQ)

LG 75-Zoll-LCD-TV + LG DSN4 Soundbar für 1.299 Euro (Statt 1.649 Euro UVP): Der 75-Zoll Gigant von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und kann über Alexa und den Google Sprachassistenten gesteuert werden. Die im Bundle enthaltene LG Soundbar hat einen Wert von 245 Euro (UVP).

LG 75UP78009LB LCD TV (Flat, 75 Zoll / 189 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 6.0 mit ThinQ)

LG 65-Zoll-NanoCell-TV + LG Tone Free Kopfhörer für 799 Euro (statt 1.599 Euro UVP): Der 65-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung und einer nativen Bildfrequenz von 120 Hz für eine ultra-flüssige Bildwiedergabe. Die beigelegten In-Ear-Kopfhörer von LG liefern eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden durch Aufladen im Ladegehäuse.

LG 65NANO867NA NanoCell TV LCD (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 5.0 (AI ThinQ))

OLED, QLED oder doch ein LCD? Wir helfen euch in folgendem Video den passenden TV für euch zu finden:

Smartphone, Kopfhörer & Zubehör

Oppo A72 für 199,99 Euro (statt 249 Euro): Mit 6,5-Zoll-Display, 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher (erweiterbar). Ausgestattet mit 48-MP-Rück-Kamera und einem 5.000-mAh-Akku, der für eine sehr hohe Laufzeit sorgt.

Oppo A72 128 GB Twilight Black Dual SIM

Beats Powerbeats In-Ear Kopfhörer für 119,99 Euro (statt 149,95 Euro): Beliebter Bluetooth-Kopfhörer von Beats mit bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit.

Beats Powerbeats High Performance, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann. Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).