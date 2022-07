Der Amazon Prime Day 2022 ist da, doch der Elektronikkonzern Saturn lässt sich nicht lumpen und kontert mit starken Deals und versandkostenfreier Lieferung auf viele Produkte. Wir haben uns die Angebote genauer angesehen und zeigen euch die 7 besten Deals der Aktion.

Diese 7 Preisknaller bekommt ihr bei Saturn günstiger als beim Prime Day

Bei Saturn gibt es in regelmäßigen Abständen neue Angebote, Prospekte und Rabattaktionen, die mit vielen Schnäppchen locken. Dieses Mal hat sich der Elektronikkonzern zur Aufgabe gemacht, den Prime Day von Amazon, der am 12. und 13 Juli stattfindet, die Stirn zu bieten und reduziert in der „vergleichen zwecklos“-Aktion viele Fernseher, Tablets und Haushaltsgeräte stark. Aber Achtung, die Aktion läuft nur noch bis zum 13. Juli 2022 – wer Interesse hat, sollte nicht zu lange zögern.

Ab einem Warenwert von 59 Euro zahlt ihr keine Versandkosten und einige Produkte können schon vorab ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern. Wir haben uns die Deals bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch folgend nur die besten Angebote.

LG 43NANO779PA LCD-TV mit 43 Zoll Statt 649 Euro UVP: Der 43 Zoll groß TV von LG verfügt über ein NanoCell-Display mit 4K-Bildauflösung, eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz & einen Quad-Core-Prozessor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 12:03 Uhr

Grundig 50 GUB 7022 Fire-TV-Edition LED-TV 50 Zoll Statt 549 Euro UVP: Smart-TV von Grundig mit LED-Display, 4K-Auflösung, Quad-Core-Prozessor, 50 Hz, 3x HDMI-, 2x USB- & Lan-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 11:28 Uhr

Lenovo Tab M10 HD Statt 159 Euro UVP: Preiswertes 10,1-Zoll-Tablet mit HD-Display, WideView, 32 GB Speicher, 2 GB RAM und Android 10 als preiswerter Allrounder für Home-Office, Zuhause oder Unterwegs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 11:48 Uhr

Dell S2421HSX Statt 209,99 Euro UVP: Monitor von Dell mit 23,8 Zoll Monitor, 4ms Reaktionszeit und 75 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 12:01 Uhr

LG DSN4 Statt 245 Euro UVP: Kabellose und kabelgebundene Soundbar mit 2.1 Lautsprechersystem, 300 Watt, 2x HDMI, 1x Optisch & 1x USB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 12:03 Uhr

Siemens VS06A110 Staubsauger Statt 164,99 Euro UVP: Beutel-Staubsauger mit 600 Watt Aufnahmeleistung, 4,0 l Beutelkapazität & Hygienefilter. Inklusive Fugendüse, Polsterdüse & Rollendüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 11:59 Uhr

Kitchenaid 5KSB4026EGR K400 Artisan Standmixer Statt 329 Euro UVP: Artisan Standmixer von Kitchenaid in der Farbe imperial Grey mit 1200 Watt & 1.4-Liter-Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 12:05 Uhr

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

