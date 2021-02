Bei Saturn läuft aktuell eine Mehrwertsteueraktion, bei der ihr viele Produkte zu Bestpreisen ergattern könnt. Darunter auch den Philips 50PUS7805/12 mit Ambilight, der durch diese Aktion zum Bestpreis verkauft wird. GIGA hat die Details.

Philips-Fernseher mit 50 Zoll und Ambilight für gut 417 Euro

Wer nicht zu viel Geld für einen neuen Fernseher ausgeben möchte und auch nicht unbedingt ein riesiges Gerät benötigt, der kann heute bei Saturn zuschlagen. Dort wird mit dem Philips 50PUS7805/12 nämlich ein 50-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung und Ambilight für 416,80 Euro verkauft. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, könnt ihr zusätzlich 10 Euro sparen. Im Rahmen der aktuellen Aktion entfallen zudem die Versandkosten von fast 30 Euro. Günstiger bekommt ihr so einen Fernseher aktuell also nicht. Der finale Preis wird im Warenkorb angezeigt. Die Aktion läuft bis zum 9. Februar 2021 um 9:59 Uhr.

Zum Angebot bei Saturn

Der Philips-Fernseher bietet im Grunde alles, was ein moderner TV besitzen muss und zusätzlich Ambilight, das für eine tolle Stimmung sorgt. Der Fernseher löst mit 4K auf und zeigt alle Inhalte gestochen scharf an. Es handelt sich um einen Smart-TV, der mit WLAN ausgestattet ist und die bekannten Streaming-Dienste wie Netflix unterstützt. Natürlich kann man auch normales TV schauen. Dazu ist ein Triple-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne verbaut. Zudem gibt es drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports, falls ihr weitere Geräte anschließen wollt. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Fernseher sogar per Sprache steuern.

Der Philips-Fernseher im Detail vorgestellt:

Was taugt der Philips-Fernseher?

Das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Philips 50PUS7805/12 stimmt. Man bekommt einen relativ großen Fernseher mit besonderer Funktion zum attraktiven Preis. Bei Amazon gibt es für diese Modellreihe 4,4 von 5 möglichen Punkten. Die meisten Kunden sind begeistert vom Ambilight und auch der Fernseher an sich bietet eine gute Leistung. Zum Preis von knapp 400 Euro also ein guter Deal.