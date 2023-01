Seid ihr auf der Suche nach einem mittelgroßen Fernseher zum Schnäppchenpreis, dann solltet ihr bei Saturn vorbeischauen. Dort ist der LG 55NANO796PC mit NanoCell-Technologie gerade stark reduziert im Angebot. Wir haben die Details für euch.

Saturn: LG-NanoCell-Fernseher zum Sparpreis

Wer nicht den billigsten No-Name-Fernseher, aber auch nicht einen teuren OLED-Marken-TV kaufen will, für den kann ein LG-NanoCell-Modell genau passend sein. Die Geräte der Serie besitzen eine umfangreiche Ausstattung, die man sonst nur in teureren Modellen wiederfindet. Bei Saturn gibt es mit dem LG 55NANO796PC gerade solch einen Fernseher für schmale 499 Euro zu ergattern (Angebot bei Saturn anschauen). MediaMarkt bietet das Gerät zum identischen Preis an (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro hinzu, die ihr aber mit einer Abholung in der nächsten Filiale umgehen könnt.

LG 55NANO796PC NanoCell TV (55 Zoll) Statt 949 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 6.0 mit LG ThinQ, Active HDR mit HDR10 Pro und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2023 12:12 Uhr

Was kann der NanoCell-Fernseher von LG?

Mit dem 55NANO796PC bekommt ihr im Grunde einen High-End-Fernseher – nur ohne OLED-Technologie – zu einem absolut bezahlbaren Preis. Der 55-Zoll-Bildschirm erzeugt durch die NanoCell-Technologie und ActiveHDR ein tolles Bild, welches zudem eine hohe Helligkeit aufweist. Einzig die Bildwiederholrate ist mit 60 Hz in Verbindung mit HDMI 2.0 nicht die beste verfügbare Technologie, aber für die meisten Anwendungsfälle völlig ausreichend.

Was die NanoCell-Technologie von LG bringt:

LG NanoCell-Technologie demonstriert

Ansonsten bekommt ihr mit dem LG 55NANO796PC alles, was man von einem modernen Smart-TV erwartet. Das Gerät hat einen leistungsstarken Quad-Core-4K-Prozessor integriert, der WebOS 6.0 mit LG ThinQ als Betriebssystem antreibt. Mit dem Fernseher ist es möglich, die bekannten Streaming-Dienste abzurufen. Mit dem integrierten Triple-Tuner lassen sich zudem auch klassische TV-Formate empfangen. Wenn ihr nicht viel Geld für ein Modell mit OLED-Display und 120 Hz ausgeben wollt, dann bekommt ihr hier also insgesamt einen tollen Fernseher zum Schnäppchenpreis.

Euch reicht das Gerät auch mit 50 Zoll? Dann könnt ihr ebenfalls bei Saturn für 50 Euro weniger zuschlagen:

LG 50NANO796PC NanoCell TV (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 6.0 mit LG ThinQ, Active HDR mit HDR10 Pro und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2023 11:20 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.