Der Sommer lädt gerade dazu ein, den Grill anzuschmeißen. Solltet ihr keinen besitzen und auf der Suche nach einem relativ preiswerten Modell sein, das zudem eine besondere Funktion besitzt, dann solltet ihr euch den El Fuego Medison bei Saturn anschauen.

Saturn verkauft besonderen Gasgrill für 99 Euro

Es muss nicht immer ein Monster-Gasgrill sein. Manchmal reicht auch ein kleiner Gasgrill, wie der El Fuego Medison, den Saturn aktuell für nur 99 Euro verkauft (bei Saturn anschauen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr Card-Kunde sein, also ein Konto bei Saturn besitzen. Nach dem Einloggen wird euch der Preis von 99 Euro angezeigt. Ansonsten sind es 111 Euro. Wenn ihr den Gasgrill nicht abholen könnt, kommen noch Versandkosten hinzu.

Wenn ihr euch bei Saturn einloggt, dann wird euch der reduzierte Preis angezeigt. (Bildquelle: GIGA)

EL FUEGO AY 5261 Smoker Medison Gasgrill, Silber/Schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2022 15:50 Uhr

Der Preis von Saturn für den kleinen Gasgrill ist sehr gut. Andere Händler wollen mindestens 140 Euro haben. Tendenziell geht es aber mehr in Richtung 160 Euro. Hier könnt ihr also richtig viel Geld sparen.

Ob ein Gasgrill das Richtige für euch ist, verraten wir euch im Video:

Gas-, Elektro- oder Kohlegrill? Die Vor- und Nachteile Abonniere uns

auf YouTube

Was macht den kleinen Gasgrill so besonders?

Es handelt sich um einen kleinen und mobilen Gasgrill mit zwei Brennen – so weit nichts Ungewöhnliches. Doch bei dem El Fuego Medison habt ihr in der Mitte zusätzlich noch einen Aroma-Brenner. In eine kleine Schublade könnt ihr Räucherspäne oder Räucherchips legen, die dem Grillgut das richtige Aroma verpassen, obwohl ihr mit Gas grillt. Natürlich könnt ihr mit dem Gasgrill dann auch heiß räuchern. Dazu betreibt ihr dann nur den Aroma-Brenner und könnt damit smoken. Hier seid ihr also nicht auf das klassische Grillen beschränkt.

Bei Amazon gibt es 4,2 von 5 Sternen bei über 400 Bewertungen (bei Amazon anschauen). Dort wird das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Bei einem so günstigen Grill ist die Materialstärke aber auch schwächer, sodass die Wärme leichter entweicht. Für den Preis ist der „El Fuego“-Gasgrill aber durchaus eine Überlegung wert, wenn ihr nur hin und wieder grillt oder euch am Räuchern versuchen wollt.