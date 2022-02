Wer den besten OLED-Fernseher sein Eigen nennen will, sollte derzeit bei Saturn vorbeischauen. Dort bekommt ihr den aktuellen Testsieger von Stiftung Warentest LG G19 mit 55 Zoll nicht nur zum günstigen Preis, sondern obendrauf eine Soundbar geschenkt. GIGA verrät, warum sich das Angebot lohnt.

Saturn: LG OLED G19 mit 55 Zoll für 1.499 Euro – Soundbar geschenkt

Elektrofachhändler unterbieten sich aktuell immer wieder mit starken TV-Angeboten, so auch Saturn: Der Elektronikmarkt haut jetzt den Stiftung Warentestsieger von 2021 LG OLED G19 mit 55 Zoll zum Preis von 1.499 Euro (statt 2.399 Euro UVP) raus (Angebot bei Saturn ansehen). Das allein wäre noch kein Schnäppchen, denn bei anderen Händlern ist der Spitzen-OLED-TV laut idealo-Preisvergleich aktuell zu einem ähnlichen Preis erhältlich.

Wirklich gut wird das Angebot erst mit der kostenlosen Zugabe, die Saturn im Rahmen der Gescheke-Aktion obendrauf legt. So gibt es zum LG OLED G19 mit 55 Zoll die passende LG-Soundbar DSN4 im Wert von mindestens 179 Euro gratis dazu. Für die Lieferung per Spedition werden nochmal 29,90 Euro fällig, alternativ ist auch die Abholung im Markt möglich. Das Angebot gilt allerdings nur bis 08.03.22 und die Geräte werden ab dem 01.03. versandt. 10 Euro zusätzlich sparen könnt ihr per Anmeldung zum Saturn-Newsletter.

LG G19: Aktuell bester OLED-TV mit 120 Hz & HDMI 2.1

LG garantiert mit diesem Modell perfektes Schwarz und dank 8 Millionen selbstleuchtender Pixel eine enorme Farbkraft. Das eingebaute Cinema HDR unterstützt alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro und HLG. Dynamisch passt die Dolby Vision IQ HDR-Technologie Kontrast, Farben und auch die Bildschirmhelligkeit dank Erkennung der Umgebungshelligkeit ganz automatisch an. Vor allem für Gamer dürfte der LG-Fernseher interessant sein. Die bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit sorgen dafür, dass auch bei schnellen Bildwechseln das Bild gestochen scharf bleibt.

Spezifikationen im Überblick:

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

HDR: Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG)

55 Zoll (139 cm) Bildschirmdiagonale

Twin Triple Tuner (2x DVB-T2/-C/-S2)

Anschlüsse 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x Kopfhörer/Line Out (3,5 mm Klinke), 3x Antenne (2x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI-Slot, 1x IR-Blaster

Modellnummer: OLED55G19LA

Abmessungen: 122,5 cm x 70,6 cm x 2,3 cm

Weitere starke TV-Angebote bei Saturn

Wer passend zu einem neuen TV noch eine Gaming-Konsole brauchen kann, wird eventuell mit dieser Geschenke-Kombi zufrieden sein, bei der es eine Nintendo Switch dazu gibt:

Samsung GQ55QN90A Neo-QLED-TV mit 55 Zoll Statt 1.699 Euro: 55-Zoll-QLED-TV mit 4K-Auflösung, Neo-Quantum-Prozessor, native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz & 4x HDMI-2.1-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2022 10:49 Uhr

Für Xbox-Freunde gibt es ein ähnliches Angebot mit einer Xbox Series S 512 GB als Zugabe:

LG OLED-TV C17 mit 65 Zoll Statt 2.799 Euro UVP: Top ausgestatteter OLED-TV mit 4K-Bildauflösung, Alpha9-Gen4-Prozessor, Dolby Atmos, HDR10, HLG, 120 Hz, Twin Triple-Tuner und 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2022 10:29 Uhr

Wer sich seine Zugabe lieber selbst aussuchen möchte, kann auch einen 100 Euro-Saturn-Gutschein als Zugabe wählen:

Sony XR-55X92J LED-TV mit 55 Zoll Statt 1.399 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von Sony verfügt über eine 4K-Bildauflösung und eine native Bildauflösung von 120 Hz und HDMI 2.1 Anschlüssen ideal für die PS5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2022 10:21 Uhr

