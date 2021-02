Es muss nicht immer gleich ein riesiger Fernseher sein. Wer einen normalgroßen TV haben möchte, kann sich jetzt ein Modell von Xiaomi mit Android TV zum günstigen Preis von unter 280 Euro bei Saturn kaufen.

Xiaomi Mi Smart TV 4S mit 43 Zoll für 276,47 Euro

Originalartikel:

Falls euch ein Fernseher mit 55, 65 oder noch mehr Zoll zu groß und zu teuer ist, könnt ihr aktuell bei Saturn den Xiaomi Mi Smart TV 4S mit 43-Zoll-Display zum günstigen Preis von 276,47 Euro erhalten. Wer sich für den Newsletter anmeldet, kann zusätzlich 10 Euro sparen. Wenn ihr den Fernseher abholt, spart ihr euch zusätzlich die knapp 30 Euro Versandkosten.

Bei anderen Händlern wie Amazon kostet der Fernseher etwas mehr und ist aktuell auch nicht auf Lager. Nutzt also die Chance und sichert euch bei Saturn diesen TV zum Bestpreis. Es waren auch die 55- und 65-Zoll-Modelle im Angebot, die sind aber schon ausverkauft. MediaMarkt verkauft noch weitere Xiaomi-Produkte ohne Mehrwertsteuer. Schaut also am besten selbst vorbei und sichert euch ein Schnäppchen.

Was taugt der Xiaomi Mi Smart TV 4S?

Der Xiaomi Mi Smart TV 4S ist tatsächlich ein sehr interessanter Fernseher zum Preis von um die 280 Euro. Man bekommt ein 43-Zoll-Panel mit 4K-Auflösung und HDR-Funktion. Es ist ein HD-Triple-Tuner verbaut, sodass alle Empfangsarten abgedeckt sind. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz, was viel mehr Möglichkeiten bietet als ein normaler Smart-TV. Man kann viele Apps und sogar Spiele installieren, alles streamen, was es gibt und das in guter Qualität. Bei Amazon zeigen sich viele Käufer begeistert – wobei oft die 55-Zoll-Version gewählt wird. Dieses 43-Zoll-Modell ist halt etwas kleiner und dafür viel günstiger. Man bekommt aber trotzdem alles, was man benötigt und spart etwas Platz.