Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und günstigen Android-Smartphone seid, dann solltet ihr euch das Xiaomi Redmi Note 11S anschauen. Das gibt es aktuell bei Saturn für Card-Kunden deutlich günstiger. Um auf den reduzierten Preis zu kommen, müsst ihr nur ein Detail beachten.

Xiaomi Redmi Note 11S für 179 Euro

Xiaomi-Smartphones sind schon zum Marktstart oft echte Preis-Leistungs-Knaller. So eigentlich auch das Redmi Note 11S, das im Januar 2022 zum Preis von 280 Euro vorgestellt wurde. Nach einigen Monaten auf dem Markt ist der Preis mittlerweile auf 250 Euro gefallen. Seid ihr Card-Mitglied bei Saturn, dann könnt ihr ordentlich sparen und kommt so auf schlappe 179,10 Euro (bei Saturn anschauen). Es handelt sich im Übrigen um die bessere Version mit 128 GB internem Speicher.

Um Saturn-Card-Mitglied zu sein, müsst ihr einfach nur einen Account bei Saturn besitzen, was ihr vermutlich schon tut, wenn ihr schon einmal was bei Saturn eingekauft habt. Meldet euch also einfach an und der reduzierte Preis für das Redmi Note 11S wird euch angezeigt. Bei MediaMarkt müsst ihr 200 Euro zahlen (bei MediaMarkt anschauen), wo der Preis auch reduziert wurde. Amazon will 244 Euro haben (bei Amazon anschauen).

Die neue Speerspitze von Xiaomi:

Xiaomi 12S Ultra: Das Leica-Smartphone

Was taugt das Xiaomi Redmi Note 11S?

Mit dem Redmi Note 11S bekommt ihr ein solides Mittelklasse-Handy. Xiaomi verbaut ein 6,43-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung und 90 Hz. Damit dürften Inhalte flüssig dargestellt werden. Als Prozessor kommt der Helio G96 von MediaTek zum Einsatz, dem 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Damit seid ihr für die nächsten Jahre gut ausgerüstet. Highlights sind noch der große 5.000-mAh-Akku und die 108-MP-Kamera, die man sonst nur bei viel teureren Smartphones findet.

Käuferinnen und Käufer bei Amazon zeigen sich sehr zufrieden von der Leistung. Dort gibt es 4,4 von 5 möglichen Sternen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach und ihr bekommt ein rundes Smartphone, mit dem ihr ohne große Kompromisse alles machen könnt. Es fehlt nur ein 5G-Modem. Ansonsten ist alles dabei. Zu dem Preis ist das natürlich ein Knaller.