Bei Saturn bekommt ihr neben reichlich Angeboten aus verschiedenen Aktionen auch wertvolle gratis Zugaben. Welche Deals echte Kracher sind, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch 7 Highlights.

Die besten 7 Angebote aus den aktuellen Saturn-Aktionen

Nach dem Black Friday ist vor Weihnachten und wenn ihr euch, wie viele andere Last-Minute-Shopper, noch nicht mit allen Weihnachtsgeschenken eingedeckt habt, solltet ihr folgende Aktionen und Highlight-Produkte von Saturn kennen. Neben dem aktuellen Prospekt, in dem euch Saturn viele gratis Zugaben zu Top-Produkten verspricht (Prospekt ansehen) , gibt es auch noch weitere Schnäppchen-Aktionen (Aktionen bei Saturn ansehen), die viele gute Deals versprechen. Wie immer gilt: Angebote können sich jederzeit ändern oder ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Wir haben uns die Aktion bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier nur die besten Angebote:

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid und gleichzeitig schon länger mit In-Ear-Buds von Samsung liebäugelt, solltet ihr folgendes Angebot kennen. Zum rund 111 cm in der diagonale messenden LED-TV von Samsung für 469 Euro (bei Saturn ansehen) bekommt ihr Galaxy Buds im Wert von 72,99 Euro gratis dazu.

Samsung GU50AU7199UXZG LED-TV mit 50 Zoll Statt 629 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Tizen-Betriebssystem und 50 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Plus gratis Samsung SM-R180 Galaxy Buds Live. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 12:13 Uhr

Der Kaffeevollautomat von Siemens kann euch auf Knopfdruck verschiedene Kaffeespezialitäten aus frischgemahlenen Kaffeebohnen zubereiten und bei Saturn ist er gerade von 1.259 Euro UVP auf 599 Euro reduziert (bei Saturn ansehen). Laut idealo.de aktueller Bestpreis. gratis dazu gibt es ein Reinigungsset von Siemens im Wert von 27,99 Euro.

Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Kaffeevollautomat Statt 1.259 Euro: Mit mehrstufigem Keramikmahlwerk für schnelle Zubereitung von Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, geschäumte Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato & Milchkaffee. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 12:13 Uhr

Etwas günstiger, aber sicher genau so lecker kann euch der Philips LatteGo mit verschiedenen Kaffeespezialitäten versorgen. Für nur 369 Euro (statt 499,99 Euro UVP) könnt ihr von Espresso über Cappuccino bis hin zu Latte Macchiato genießen (bei Saturn ansehen). Gratis dazu gibt es zwei Kalk- und Wasserfilter von Philips im Wert von 37,99 Euro.

Philips EP2231/40 2200 LatteGo Statt 499,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 1.500 Watt, 15 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Espresso, heißem Wasser, Cappuccino & Kaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 12:13 Uhr

Zwar ohne gratis Zugaben, aber dafür ebenfalls im Angebot. Folgende Deals lohnen sich laut Preisvergleich (Quelle: idealo.de), sind aktuell also bei keinem anderen Händler günstiger erhältlich:

Apple iPhone SE (64 GB) Statt 459 Euro UVP: iPhone von Apple in Rot mit 4.7-Zoll-Retina-Display, A13-Chip, 64 GB internem Speicher und 12-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 11:31 Uhr

Canon Pixma TS5355a Statt 125 Euro UVP: Tintenstrahl Multifunktionsdrucker mit WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 11:18 Uhr

Sandisk Ultra 3D SSD (1 TB) Statt 115,99 Euro UVP: 1 TB interner Speicher mit M.2 NVMe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 11:30 Uhr

LG 4K-TV 55 Zoll (55UQ79009LA) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2022 11:50 Uhr

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card, mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

