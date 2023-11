Otto verkauft Xiaomi-Handy zum Schnäppchenpreis

Xiaomi bietet mit der Redmi-Note-12-Serie wirklich gute und günstige Smartphones an. Über ein Jahr nach dem Marktstart sind die Preise der Geräte deutlich gesunken. Aktuell bekommt ihr das Redmi Note 12 bei Otto günstiger.

Xiaomi Redmi Note 12 günstig zu haben

Originalartikel:

Xiaomi hatte die Redmi-Note-12-Serie vor etwa einem Jahr auf den Markt gebracht. Das Redmi Note 12 kostete damals über 200 Euro. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Im Rahmen der Black-Friday-Aktion bekommt ihr das Smartphone mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher für nur noch 129 Euro (bei Xiaomi anschauen). Der Preis liegt damit schon deutlich unter den Preisen der Konkurrenz im Preisvergleich, doch ihr könnt zusätzlich sparen. Ihr müsst auf der Aktionsseite von Xiaomi nur den 20-Euro-Rabatt aktivieren (bei Xiaomi anschauen). So landet ihr effektiv bei 109,90 Euro.

Sollte das Angebot bei Xiaomi vergriffen sein, könnt ihr bei Galaxus noch zum Preis von 153 Euro zugreifen. Dort bekommt ihr aber die 128-GB-Version. Damit ist der Preis noch ganz gut (bei Galaxus anschauen).

Nach dem Anmelden bei Xiaomi und der Bestätigung des Gutscheins in eurem Postfach, was nur Sekunden bei mir gedauert hat, müsste es bei euch im Warenkorb dann so aussehen:

Am Ende zahlt ihr für das Xiaomi Redmi Note 12 nur 109,90 Euro (Bildquelle: GIGA)

Das ist nur eines von vielen Angeboten bei Xiaomi. Wenn euch das Redmi Note 12 nicht passt, findet ihr hier weitere Smartphones (bei Xiaomi anschauen).

So einfach optimiert ihr euer Xiaomi-Handy:

Was taugt das Xiaomi Redmi Note 12?

Das Xiaomi Redmi Note 12 ist tatsächlich ein wirklich gut ausgestattetes Smartphone mit 6,67-Zoll-AMOLED-Display, das nicht nur mit FHD+ auflöst, sondern auch 120 Hz unterstützt. Die Helligkeit wird mit 1.200 Nits angegeben, was für ein Einsteiger-Smartphone ziemlich viel ist. Als Prozessor kommt der Snapdragon 685 zum Einsatz, dem 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich per microSD-Karte sogar erweitern.

Der Akku misst 5.000 mAh und sorgt für eine lange Laufzeit. Er lässt sich zudem mit 33 Watt zügig wieder aufladen. Ein Netzteil befindet sich im Lieferumfang, sodass ihr keine Zusatzkosten habt. Das Handy besitzt zudem eine 50-MP-Hauptkamera und ist nach IP53 sogar leicht gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Was fehlt, ist ein 5G-Modem. Darauf müsst ihr bei diesem Handy verzichten. Es handelt sich um ein 4G-Smartphone.

