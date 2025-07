Sauberkeit im Auto: Diese 5 ADAC-Tipps machen es euch leichter

Müll, der aus dem Auto geworfen wird, belastet die Umwelt und verursacht stundenlange Aufräumarbeiten. Der ADAC hat clevere Tipps parat, wie ihr sauber unterwegs seid.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

1. Zigaretten richtig entsorgen

Ihr habt eure Zigarettenstummel bislang immer auf dem Autofenster geworfen? Das ist laut ADAC ein typischer Fehler, den ihr künftig besser vermeiden solltet. Nutzt stattdessen einen tragbaren Aschenbecher aus feuerfestem Material und sammelt darin die Zigaretten. Nach jeder Autofahrt leert ihr den Becher zu Hause im Restmülleimer aus, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Anzeige

2. Mehrwegverpackungen nutzen

Auch der Coffe-to-go-Becher von der Tankstelle hat am Fahrbahnrand oder auf dem Rastplatzboden nichts zu suchen. Packt euch für die nächste Autofahrt einfach einen Mehrwegbecher ein – Thermobecher halten euren Kaffee außerdem noch länger warm (auf Amazon ansehen). Snacks transportiert ihr in Frischhalteboxen statt in Plastikverpackungen.

3. Müll sammeln und später wegwerfen

Für das Auto gibt es praktische kleine Mülleimer (auf Amazon ansehen), die beispielsweise in den Becherhalter passen. Alles, was während der Fahr an Abfall anfällt, packt ihr erst einmal hier hinein. Haltet dann auf dem Parkplatz oder an einer Raststätte an – hier gibt es fast immer Mülltonnen, sodass ihr den Müll korrekt trennen und wegwerfen könnt. Für längere Fahrten gibt es auch größere Modelle (auf Amazon ansehen).

Ihr seid nicht nur im Auto, sondern auch gern mit dem Motorrad unterwegs? Dann dürfen diese Gadgets nicht fehlen:

Anzeige

4. Ein Fach für Quittungen, Belege und Co.

Nach dem Tanken fliegt der Kassenzettel auf den Beifahrersitz. Der Payback-Coupon von letzter Woche liegt bereits auf dem Boden. Damit Papierkram im Auto seine Ordnung hat, schneidet ihr einfach eine Taschentuchbox so zu, dass sie in das Fach in der Tür passt. Regelmäßig durchsehen und entleeren – fertig! Das ist auch dann praktisch, wenn ihr beruflich unterwegs seid und die Rechnungen beispielsweise für die Steuer aufheben wollt.

5. Müll zu Hause entsorgen

Ist unterwegs keine Mülltonne zu finden oder läuft diese am Rastplatz über, packt euch einfach eine kleine Mülltüte ins Auto. Diese entsorgt ihr später bequem zu Hause. So schont ihr die Umwelt vor unnötigem Schmutz und verhindert, dass möglicherweise ein Bußgeld auf euch zukommt, wenn ihr Müll illegal entsorgt.