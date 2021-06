Saugroboter sind eine wirklich coole Erfindung. Sie halten die Wohnung und das Haus sauber und man muss im Grunde nichts anderes tun, als sie arbeiten zu lassen. Bei Aldi und Lidl werden jetzt zwei Saugroboter zu günstigen Preisen verkauft, mit der Alternative von Xiaomi wird man auf Dauer aber deutlich glücklicher.

Aldi verkauft Saugroboter für unter 100 Euro

In den letzten Jahren sind Saugroboter immer günstiger geworden. Während man vor nicht allzu langer Zeit noch mehrere Hundert Euro dafür hinlegen musste, bekommt man mittlerweile schon Modelle für ab 100 Euro. So auch bei Aldi Süd ab dem 21. Juni 2021. Dort wird der Medion MD 19500 zum Preis von nur 99,99 Euro angeboten.

Günstiger geht es kaum noch. Das spiegelt sich dann aber auch im Funktionsumfang wieder. Man bekommt im Grunde die absolute Basisausstattung. Der Saugroboter kann also saugen, hat zwei rotierende Bürsten an der Front und eine Walzenbürste in der Mitte, wo der Schmutz aufgesaugt wird. Gestartet werden kann der Saugvorgang direkt am Gerät oder per Fernbedienung. Mehr ist nicht möglich. Der Medion-Saugroboter hat keine intelligente Navigation oder Sensoren und ist deswegen auf den Kontakt mit Hindernissen angewiesen, um die Richtung zu ändern. Räume mit vielen Hindernissen sind hier ein großes Problem. Die Reinigung ist nie wirklich gründlich. Ist der Raum hingegen fast leer, kann man auch so einen günstigen Saugroboter kaufen.

Lidl verkauft Saugroboter mit Wischfunktion

Bei Lidl gibt es hingegen den Bluebot XPower+ von Blaupunkt für 199 Euro. Für einen Saugroboter mit Wischfunktion ist das nicht viel. Doch man muss auch beim Angebot von Lidl Abstriche machen. So fehlt beispielsweise wegen der Wischfunktion die Walzenbürste in der Mitte des Geräts, sodass der Schmutz deutlich schlechter aufgenommen werden kann. Zudem fehlt auch hier die intelligente Navigation mit Sensoren. Es ist zwar eine App-Anbindung möglich, doch die ersetzt im Grunde nur eine Fernbedienung. Deswegen gilt auch hier: Wer einen Raum ohne viele Hindernisse hat, kann zugreifen, sonst lieber zur nachfolgenden Alternative.

Saugroboter von Xiaomi mit intelligenter Navigation

Ich hatte selbst einen „dummen“ Saugroboter im Einsatz. Seitdem ich auf ein Modell von Xiaomi mit Sensoren und intelligenter Navigation gewechselt bin, habe ich erst den gigantischen Mehrwert so eines Saugroboters gesehen. So entfällt das nervige Anstoßen an Hindernissen, das viele laute Geräusche verursacht, und es wird auch wirklich sauber, da der Roboter weiß, wo er schon war. Folgende Modelle kann ich persönlich empfehlen:

Kosten mit ab 200 Euro teilweise mehr Geld, sind es aber auch wert, da man ein viel besseres Ergebnis erzielt. Die von mir genannten Modelle sind die günstigsten Varianten. Es gibt natürlich noch viel bessere Modelle mit mehr Saugkraft. Da ich einen glatten Boden habe, reichen diese. Hat man einen Teppich, sollte man beispielsweise in einen Roborock S5 Max investieren. Lieber jetzt etwas mehr zahlen, als später eh ein besseres Modell kaufen zu müssen. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr in unserer Kaufberatung.