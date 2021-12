Zum Ende des Jahres lässt es MediaMarkt noch einmal krachen für alle, die eine saubere Wohnung ohne viel Aufwand möchten. Eine ganze Reihe an Saug- und Wischrobotern der etablierten Marke iRobot wurden (rechnerisch) um 16 % Mehrwertsteuer reduziert. Wir sagen euch, welche Modelle sich lohnen.

So funktioniert's: Einfach das gewünschte Modell auf MediaMarkt.de in den Warenkorb legen, den 16-%-Rabatt seht ihr erst im Warenkorb. Achtung: Lasst euch nicht von den höheren Preisen auf der MediaMarkt-Produktseite irritieren, den Rabatt gibt's erst als Sofortabzug an der Kasse. In unserem Artikel nennen wir stets die bereits reduzierte Summe. Die Aktion läuft bis zum 26.12.2021. Alle iRobot-Aktionsmodelle bei MediaMarkt.de

iRobot Roomba Combo – Tipp für kleine Wohnungen

Einen preiswerten Einstieg in die Welt der Saug-Wisch-Kombinations-Robotik stellt das Basismodell Roomba Combo dar. Der ist mit aktuell reduzierten 226,88 Euro (bei MediaMarkt ansehen) nicht nur sehr günstig, sondern bietet fürs Geld ein vollständiges Programm, das sich insbesondere für Ein- und Zweizimmerwohnungen eignet.

Sowohl auf Teppich, auf Hartholzböden, Fliesen und Parkett saugen oder wischen kann der kleine Roboter, beides mit zufriedenstellenden Ergebnissen, wenn er regelmäßig zum Einsatz kommt. Auf die Sensorik teurerer Geräte (Kamera, Raumerkennung, Schmutzsensor) muss man hier jedoch verzichten. Nach einer Laufzeit von maximal 100 Minuten fährt das Gerät automatisch zur Ladestation, nach 4 Stunden ist er wieder aufgeladen.

Wie bei iRobot üblich kann man den Saugroboter per App fernsteuern und regelmäßige Reinigungsvorgänge planen. Mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Home ist er ebenfalls kompatibel, sodass man ihn auf Zuruf starten kann.

Technische Details:

Laufzeit: bis 100 Minuten

Staubtank: 0,45 Liter, beutellos

Wassertank: 0,3 Liter

Steuerung: Per App, Zeitplan, Sprachassistent, Button am Gerät

iRobot Roomba i3 (i3152) – der Spezialist für Tierhaushalte

Kein Tausendsasse, sondern ein Spezialist: Der i3, den es gerade für reduzierte 293,28 Euro (bei MediaMarkt ansehen) gibt, wischt nicht, er saugt nur – aber das besonders gut.

So soll laut Hersteller die Saugleistung bis zu zehnmal höher liegen als bei einem vergleichbares Modell der 600er-Reihe, wovon insbesondere Besitzer von Haustieren profitieren. Der i3 reinigt nach einem hocheffizienten System und die App gibt clevere Vorschläge zur Optimierung des Reinigungsplanes. Weitere Systeme erkennen besonders verschmutzte Stellen, um diese intensiver zu reinigen und verhindern das Verkeilen und Feststecken an schwierigen Stellen in der Wohnung.

Technische Details:

Laufzeit: Bis 75 Minuten

Reinigung: Zwei Gummibürsten

Staubtank: 0,4 Liter, beutellos

Steuerung: Per App, Zeitplan, Sprachassistent, Button am Gerät

iRobot Roomba j7+ – das Spitzenmodell erkennt auch Kabel

das Nonplusultra im Bereich der Saugroboter von iRobot ist der Roomba j7+, den es gerade für reduzierte 839,50 Euro gibt (bei MediaMarkt ansehen) – wenn man so will die Rundum-glücklich-Lösung.

Zum einen besitzt der j7+ eine so genannte Absaugstation. Nach einem Reinigungsvorgang wird der Staub einfach in diese transferiert, der Roboter ist, sobald der Akku geladen ist, wieder einsatzbereit. Und weil die Station viel mehr Fassungsvermögen hat, ist das Ausleeren des Behälters nicht mehr so oft notwendig und einfacher. Zum anderen brilliert das Gerät durch seine vielseitige Sensorik. So ist der Roomba j7+ in der Lage, am Boden liegende Kabel zu erkennen und um dieser herum zu reinigen, damit sich beispielsweise keine Kopfhörer in den Bürsten verfangen. dass der Roboter ausgezeichnete Reinigungsleistungen erbringt, ist selbstverständlich.

Laufzeit: Bis 75 Minuten

Reinigung: Zwei Gummibürsten

Staubtank: 0,4 Liter, beutellos

Absaugstation zum Schmutztransfer und Aufladen

Steuerung: Per App, Zeitplan, Sprachassistent, Button am Gerät

Erkennung von Hindernissen wie Kabeln

MediaMarkt hat neben den hier vorgestellten noch weitere iRobot Staub-und Wischroboter reduziert. Werft bei Interesse einen Blick auf die Übersichtsseite – denkt auch daran, dass die finalen um 16 % reduzierten Preise erst im Warenkorb sichtbar werden.