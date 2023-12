SchleFaz 2024: Wie geht es mit der Kult-Show weiter?

Die Sendung „SchleFaZ“ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten) hat mittlerweile Kult-Status erlangt. Seit 2013 zeigt Oliver Kalkofe schlechte Filmproduktionen, die von ihm und Peter Rütten kommentiert werden. 2024 ist aber Schluss damit. Schlefaz wird von Tele 5 eingestellt. Wie geht es weiter?

TV Facts

In den letzten 10 Jahren wurden über 160 Episoden der Sendung gezeigt. Im Dezember 2023 wird Tele 5 aber die letzten Ausgaben ausstrahlen. Den Auftakt machte am 1. Dezember „Piranha Sharks“. Die finale „Schlefaz“-Ausgabe gibt es am 22. Dezember im TV. Dann wird am Freitagabend ab 22:00 Uhr „Hard Ticket to Hawaii“ gezeigt. Und danach?

Kommt SchleFaz 2024 bei einem anderen Sender?

Die letzte Ausgabe des Jahres ist nach aktuellem Stand auch die letzte „Schlefaz“-Sendung überhaupt. Bei Tele 5 wird das Programm nicht mehr ausgestrahlt. Einen anderen Sender, der das Rahmenprogramm für die mies-trashigen Filme mit Oliver Kalkofe übernimmt, gibt es nicht (Stand: Dezember 2023). Ganz verzichten muss man aber auf die Kult-Show nicht. Im kommenden Jahr wird Oliver Kalkofe mit dem „Schlefaz: Wunschfilm“-Programm auf Tour durch verschiedene deutsche Städte gehen. Der Startschuss ist am 17. April in Potsdam.

Was erwartet Film-Fans dort? An jedem Abend soll man aus einem von drei trashigen Filmen des Formats auswählen können. Es werden also Filme gezeigt, die bereits in den vergangenen Jahren im Schlefaz-Programm zu sehen waren. Dopplungen soll es im Laufe der Live-Show-Reihe nicht geben.

Die Termine für die Schlefaz-Live-Shows 2024:

Mittwoch, 17. April 2024: Waschaus Arena, Potsdam

Samstag, 20. April 2024: Urania, Humboldtsaal, Berlin

Sonntag, 21. April 2024: Theater am Aegi, Hannover

Montag, 22. April 2024: Tanzbrunnen Theater, Köln

Freitag, 10. Mai 2024: Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg

Samstag, 11. Mai 2024: Pier 2, Bremen

Sonntag, 12. Mai 2024: Kolosseum, Lübeck

Montag, 13. Mai 2024: Moya, Rostock

Sonntag, 26. Mai 2024: Haus Leipzig, Leipzig

Montag, 27. Mai 2024: Batschkapp, Frankfurt am Main

Dienstag, 28. Mai 2024: Garage, Saarbrücken

Mittwoch, 29. Mai 2024: Kammgarn, Kaiserslautern

Samstag, 1. Juni 2024: AMO, Magdeburg

Sonntag, 2. Juni 2024: Alte Kongresshalle, München

Montag, 3. Juni 2024: Theaterhaus, Stuttgart

Dienstag, 4. Juni, Alte Oper, Erfurt

SchleFaz 2024 auf Live-Tour

Neben der Filmpräsentation soll es ein Rahmenprogramm mit einer Live-Show und Überraschungen geben. Man kann sich also auf Live-Kommentare von Kalkofe und Rütten freuen. Die Tickets für die Schlefaz-Tour 2024 sind bereits erhältlich.

Auch wenn es bislang keinen Sender gibt, der Schlefaz ab 2024 ins TV-Programm nehmen wird, scheint das Ende noch nicht ganz besiegelt. In der offiziellen Ankündigung zum Live-Programm lässt Kalkofe in seiner Formulierung schließlich noch ein Türchen offen, dass doch noch ein Nachfolgesender gefunden werden könnte:

„Erst mal kein #SchleFaZ mehr im TV? Na gut, dann kommen OLLI & PÄTER halt persönlich bei Euch vorbei!“

Bereits kurz nach der Ankündigung, dass „Schlefaz“ bei Tele 5 gestrichen wird, zeigte Kalkofe sein Interesse, die Show bei einem anderen Sender zu platzieren (Quelle: DWDL):

„Und wir bieten uns an, gehen offensiv raus und sagen: Wir haben eine starke Marke plus eine unfassbar treue Fangemeinde, die wir mitbringen.“

Tickets für die Live-Shows gibt es ab 46,40 Euro bei Eventim. Eine Übersicht aller 164 Schlefaz-Filme gibt es auf der Wikipedia-Seite zur Show.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.