Schlusslicht in Bayern: In dieser Stadt in Deutschland fahren die schlechtesten Autofahrer

Diesen Stempel trägt niemand freiwillig. Habt ihr euch mal gefragt, wo eigentlich die schlechtesten Autofahrer herkommen? Hier erfahrt ihr es.



Die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer halten sich selbstredend für sehr gute Autofahrer, doch überschätzen ihre Fähigkeiten bei Weitem. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo die Fahrer herkommen, die ihre Fähigkeiten so weit überschätzen, dass sie zu den schlechtesten Fahrern in Deutschland gehören. Damit der Artikel nicht zu einseitig wird, werden wir im gleichen Atemzug lobend erwähnen, wo die besten und sichersten herkommen. Viel Spaß beim Lesen.

In dieser Stadt fahren die schlechtesten Autofahrer

Die Plattform fahrerbewertung.de erhebt Statistiken, die sich mit den schlechtesten Autofahrern in Deutschland beschäftigen. Für die Auswertung werden Bewertungen über das Verhalten im Straßenverkehr herangezogen, die Verkehrsteilnehmer über diese Plattform abgegeben haben. Ob zu schnelles Fahren, mangelnder Sicherheitsabstand und damit verbundenes, zu dichtes Auffahren oder Falschparken – alles ist in der Statistik vertreten, die auf Grundlage der Ortskennzeichnung die Stadt mit den schlechtesten Autofahrern bestimmt. Doch aus welcher Stadt kommen nun die schlechtesten?

Laut der Plattform liegt die Stadt mit den schlechtesten Autofahrern im Südwesten Bayerns – es handelt sich dabei um Mindelheim im Unterallgäu mit der Ortskennzeichnung MN. Die Fahrkünste werden mit mangelhaft (5,2) bewertet. Die Mindelheimer sind gern besonders schnell unterwegs und gelten laut der Statistik als schlechteste Autofahrer Deutschlands. Damit sich die Menschen in Mindelheim nicht auf den Schlips getreten fühlen: Den zweiten Platz der schlechtesten Autofahrer belegt Kiel, deren Einwohner sich ebenfalls durch eine rasante Fahrweise auszeichnen. Über den dritten Platz darf sich schließlich Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz freuen. In Ludwigshafen wird, wie bei den beiden besser platzierten, gern auf das Gas gedrückt und falsch geparkt.

Wo gibt es die besten und sichersten Autofahrer?

In der gleichen Statistik, doch ganz oben in der Tabelle, steht der Kreis Tirschenreuth mit der Ortskennzeichnung TIR. In dem Landkreis, der ebenfalls in Bayern, allerdings im Osten liegt, sind die Autofahrer sehr umsichtig, bremsen früh und halten einen guten Sicherheitsabstand. Die Benotung fällt mit einer 2,1 sehr positiv aus. Platz 2 und 3 belegen die beiden ebenfalls bayrischen Kreise Weiden in der Oberpfalz (WEN) und Neustadt an der Waldnaab (NEW), die sich beide über die gute Note 2,2 freuen können. In beiden Landkreisen wird angenehm und zuvorkommend gefahren.

