Der Akku-Staubsauger von Philips fällt nicht nur mit seinem schicken Design auf, sondern glänzt auch mit einer praktischen Ausstattung. Zum Prime Day gibt es den Philips XC7042/01 SpeedPro Max deutlich günstiger.

Praktischer 2-in-1-Staubsauger

Der Amazon Prime Day 2022 nähert sich dem Ende: Vom 12. bis 13. Juli können Prime-Kundinnen und Kunden von spannenden Angeboten profitieren (unter dem nachstehenden Link könnt ihr Amazon-Prime 30 Tage kostenlos testen). Auch für den eigenen Haushalt gibt es passende Deals: Falls euer alter Staubsauger so langsam den Geist aufgibt und ihr nach einem kabellosen Nachfolger sucht, ist der Akku-Staubsauger Philips XC7042/01 SpeedPro Max für 231,99 Euro (statt Normalpreis 300 Euro) einen Blick wert.

Bei dem Modell fallen vor allem die LED-Leuchten an der Düse auf: Mit dem roten Design sind sie einerseits ein Hingucker, andererseits kann man mit ihrer Hilfe in jede noch so dunkle Ecke leuchten, sodass kein Staubkörnchen entgeht. Zusätzlich wird in den Amazon-Rezensionen die Handlichkeit gelobt, denn der Philips-Staubsauger ist mit 2,73 kg nicht zu schwer und kann ganz leicht in einen Handstaubsauger umgebaut werden. Zudem kommt man mit ihm ganz leicht unter Möbel wie Schränke und Sofas.

In unserem GIGA-Video bekommt ihr alle wichtigen Infos rundum Akku-Staubsauger:

Was man vor dem Kauf von Akku-Staubsaugern wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Der Akku-Staubsauger steht nicht auf eigenen Beinen

Der aufgenommene Staub und Dreck wird in einem beutellosen Behälter gesammelt. Obwohl das eine nachhaltige Option ist, profitieren Hausstaub-Allergikerinnen und -Allergiker weniger davon, da wird eine Beutel-Variante empfohlen (Quelle: Ökotest). Mit einer Akkulaufzeit von knapp einer Stunde schafft der Philips XC7042/01 SpeedPro Max mit einer Ladung kleinere Wohnungen bis 50 Quadratmeter locker zweimal. Bei größeren Flächen muss der Akku-Staubsauger eventuell nochmal in der Ladestation geparkt werden. Für die Aufladung sollte man mit 3-4 Stunden rechnen, was aber eine normale Dauer ist.

Den Philips XC7042/01 SpeedPro Max kann man nicht einfach abstellen, sondern das Gerät benötigt eine Wandhalterung, die im Lieferumfang enthalten ist. Zudem merken einige Käuferinnen und Käufer die hohe Laustärke während der Benutzung an. Wen das jedoch nicht stört, macht mit dem Philips XC7042/01 SpeedPro Max nichts falsch.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.