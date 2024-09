Schneller texten: Mit diesem Trick spart ihr Zeit bei WhatsApp

Ihr wollt die Kommunikation per WhatsApp noch bequemer gestalten? Eine App hilft euch dabei, selbst nicht mehr so viel schreiben zu müssen.

Viele werden es kennen: Man sitzt im Zug oder im Auto, bekommt eine Nachricht, kann aber gerade nicht das Smartphone in die Hand nehmen und antworten. Oder man sitzt beim Arzt oder in einem Meeting und möchte dem Absender einfach nur mitteilen, dass man sich später zurückmelden wird. Für diesen nicht gerade seltenen Anwendungsfall gibt es eine Lösung. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch hier.

Sicherlich nutzt ihr WhatsApp regelmäßig, wenn nicht sogar täglich. Im Video unserer Desired.de-Kollegen zeigen wir euch ein paar hilfreiche Funktionen.

WhatsApp – 4 unverzichtbare Tipps für den Messenger

WhatsApp: Automatische Antwort per App

Dem Absender eine automatisierte Antwort zukommen zu lassen, ist denkbar einfach. Denn die Drittanbieter-App AutoResponder für WhatsApp übernimmt das für euch. Ihr müsst das kleine Tool lediglich aus dem Play Store herunterladen, installieren und ihm die Berechtigung erteilen, auf WhatsApp zugreifen zu dürfen. Die Abfrage sollte nach der Installation erscheinen.

Nun könnt ihr festlegen, welche Antwort auf ein bestimmtes Schlüsselwort rausgeschickt werden soll. Im Feld „Erhalten“ gebt ihr ein, auf welches Wort reagiert werden soll – also beispielsweise „Hey“. Im Feld „Sende“ legt ihr hingegen fest, was ihr dem Absender mitteilen wollt. Das könnte zum Beispiel die Phrase „Kann gerade nicht antworten, melde mich später“ sein. Bekommt ihr jetzt also eine Mitteilung, die das Wort „Hey“ enthält, wird eurem Gegenüber die festgelegte Antwort geschickt – und er weiß dann, dass ihr später persönlich antworten werdet.

Ist der AutoResponder für WhatsApp kostenlos?

Tatsächlich ist der AutoResponder für WhatsApp keine komplett kostenfreie App. Zwar könnt ihr sie kostenlos installieren und nutzen, doch sind einige Funktionen nur in der Premium-Version erhältlich.

AutoResponder für WhatsApp: Leider nur für Android

Wie es iOS-Nutzer vermutlich schon erkannt haben, ist der AutoResponder für WhatsApp derzeit nur für Googles Android verfügbar, was vermutlich an den Berechtigungen im System liegt. Wer nicht nur Android, sondern auch noch andere gängige Chat-Apps nutzt, darf sich aber freuen. Denn mit AutoResponder für Messenger, AutoResponder für Telegram, AutoResponder für Instagram und dem AutoResponder für Signal werden noch weitere bekannte Messaging-Dienste unterstützt, bei deren Nutzung euch einiges an Tipperei erspart bleibt.

