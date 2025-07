Schüler-ID: Revolution im Bildungssystem oder riskante Datensammlung?

Die Bundesregierung plant eine bundesweite Schüler-ID. Doch was steckt dahinter, um welche Daten geht es und was sagen Datenschützer dazu?

Das steckt hinter der Idee einer Schüler-ID

In Deutschland soll bald jeder Schüler und jede Schülerin eine eigene Identifikationsnummer erhalten. Mit dieser sogenannten Schüler-ID möchte die Bundesregierung künftig alle Kinder und Jugendlichen im Bildungssystem erfassen – bundesweit, über Schulwechsel und Bundesländergrenzen hinweg.

Die Einführung einer Schüler-ID ist Teil des Koalitionsvertrages (via FragDenStaat). Rund 11,4 Millionen Schüler wären davon betroffen. Doch was genau steckt hinter dieser Nummer und wofür soll sie genutzt werden?

Das soll die Schüler-ID bringen

Die Schüler-ID soll dafür sorgen, dass kein Kind im System verloren geht. Künftig soll leichter überprüft werden, ob abgemeldete Schüler wirklich an einer anderen Schule angemeldet werden. Selbst bei Umzügen in andere Bundesländer. Sie soll dabei helfen, Schulabbrüche zu verhindern und den Bildungsweg jedes Kindes besser zu begleiten.

Außerdem erhofft sich die Politik wertvolle Daten für die Bildungsforschung und bessere bildungspolitische Entscheidungen. Vorbild ist Kanada, dort ist die Schüler-ID fester Bestandteil des Bildungskonzeptes.

Diese Daten sollen erfasst werden

Aus dem Dokument geht nicht hervor, wie die Umsetzung konkret aussehen soll. Je nach Ausgestaltung könnten mit der Schüler-ID verschiedene Daten verknüpft werden: Name, Schule, Klasse, Förderbedarfe oder Ergebnisse von Sprach- und Entwicklungstests.

So steht es in dem Konzept „Bessere Bildung 2035“, in dem die Grundlagen einer möglichen Schüler-ID formuliert sind. Niedersachsen geht als Pilotprojekt voran und plant die Einführung einer Schüler-ID bereits bis 2027.

Datenschutz ist ein wichtiges Thema. In unserem Video zeigen wir euch, ob eure Daten besser bei einer Cloud oder bei einem Netzwerkspeicher aufgehoben sind:

Darum gibt es Datenschutzbedenken

Schon vor rund 20 Jahren gab es ähnliche Pläne, damals scheiterten sie an Datenschutzbedenken. Die Kultusministerkonferenz erhielt dafür sogar den Big-Brother-Award. In früheren Konzepten war auch die Speicherung von Geburtsdatum, Geschlecht, Religion, Schulwechseln und sogar der Zuhause gesprochenen Sprache vorgesehen.

Datenschützer befürchten, dass die Schüler-ID zu einem „gläsernen Schüler“ führen könnte, da sensible Informationen wie Förderbedarfe, Herkunft oder wiederholte Klassenstufen zu Stigmatisierungen führen können. Je mehr und sensiblere Daten gespeichert werden, desto höher ist der Eingriff in die Grundrechte. Umso strenger müssten die rechtlichen und technischen Sicherungen sein.

Wie könnte die Schüler-ID geschützt werden?

Damit die Schüler-ID nicht zweckentfremdet wird, fordern Datenschützer klare Regeln: Die Daten sollten nur intern genutzt und nicht offengelegt werden. Für statistische Analysen könnten anonymisierte oder pseudonymisierte Daten ausreichen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig betont, dass die ID allen datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechen soll. Wie die Umsetzung am Ende genau aussieht, hängt von den weiteren Beratungen in der Bildungsministerkonferenz ab.

