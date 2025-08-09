Schützt euer WLAN: So findet ihr die besten Sicherheits-Einstellungen für die FritzBox

Ein sicheres WLAN ist heutzutage von besonderer Bedeutung. Wir stellen euch drei Einstellungen vor, die euer WLAN noch sicherer machen.

WPA3 als WLAN-Verschlüsselung

Der Abkürzung WPA steht für „Wi-Fi-Protected Access“. 2003 ging der ursprüngliche Standard auf den Markt. Dabei werden die Informationen zwischen der FritzBox und dem Gerät verschlüsselt ausgetauscht. Der neueste Standard WPA3 wurde 2018 veröffentlicht und bietet weitreichenderen Schutz – unter anderem gegen automatisierte Versuche, Passwörter zu knacken.

Wenn ihr eure FritzBox-Einstellungen öffnet, findet ihr unter WLAN > Sicherheit ein Auswahlfeld, in welchem ihr den entsprechenden Modus bestimmen könnt. Dort klickt ihr „WPA2 und WPA3“ an. Es handelt sich dabei um einen Transition Mode, der automatisch WPA2- und WPA3-fähigen Geräten geschützten Zugang bietet.

MAC-Adressen konfigurieren

MAC-Adresse ist die Abkürzung für „Media Access-Controll-Address". Dabei handelt es sich um eine Identifikationskennung jedes einzelnen Geräts, welches einem Netzwerk zugeordnet ist. Sie unterstützt den korrekten Datenfluss und sammelt Informationen über das Nutzungsverhalten des Geräts.

In den FritzBox-Einstellungen ist es möglich, den Zugang ins Netzwerk nur bestimmten WLAN-fähigen-Geräten zu gestatten. Allerdings ist dieser Filter nicht ausreichend, da die MAC-Adresse zum Teil von modernen Geräten regelmäßig gewechselt wird. In eurer FritzBox könnt ihr bis zu 128 Geräte als bekannt hinterlegen.

Dazu müsst ihr in den FritzBox-Einstellungen erneut den Bereich WLAN > Sicherheit aufrufen. Hier besteht die Möglichkeit, den WLAN-Zugang zu beschränken. Wählt die Option aus, euer WLAN nur auf bekannte Geräte zu beschränken. Im gleichen Bereich könnt ihr dann unter „WLAN-Gerät hinzufügen" neue von euch zugelassene Geräte ergänzen.

Wichtig: Der Gast-Zugang ist hiervon nicht betroffen. Eure Gäste können also weiterhin problemlos euer schnelles WLAN nutzen.

Sicheres Passwort für euer Netzwerk

Von besonderer Bedeutung ist ein starkes Passwort für euer WLAN-Netz. Auf der Rückseite eurer FritzBox befindet sich das Passwort, welches standardgemäß vorgegeben ist. Es besteht die Möglichkeit, dieses in den Einstellungen unter System > FritzBox-Benutzer individuell anzupassen.