Schützt euren Lack: Warum ihr Vogelkot schnell vom Auto entfernen solltet

Vogelkot sieht auf dem Auto nicht nur hässlich aus, er gefährdet auch den Klarlack. Mit diesen Tipps könnt ihr den Dreck schnell entfernen.

Warum ist Vogelkot auf dem Auto gefährlich?

Vogelkot ist eine aggressive Mischung aus Säuren, verschiedenen Zerfallsprodukten und Verunreinigungen wie Sand oder kleinen Steinen. All das setzt dem Autolack zu, besonders wenn starke Sonneneinstrahlung hinzukommt. Je länger der Vogelkot einwirkt, desto tiefer kann er in den Lack eindringen und ihn spröde und rissig machen. Deshalb rät der ADAC zu schnellem Handeln, sobald ihr eine solche Verunreinigung auf eurem Auto entdeckt.

Frischen Vogelkot entfernen

Frischer Vogelkot lässt sich am besten mit fließendem Wasser abspülen. Bleibt ein Rand übrig, legt ihr ein feuchtes Tuch auf den Fleck, um ihn einzuweichen. Danach spült ihr noch einmal mit Wasser nach und tupft die Stelle mit einem weichen Tuch ab. Vermeidet es, über den Vogeldreck zu wischen, denn wenn kleine Sandkörner enthalten sind, können sie den Lack zerkratzen.

Wenn ihr unterwegs seid und bei einem Zwischenstopp den Dreckfleck bemerkt, bietet sich zum Abspülen eine Gießkanne von der Tankstelle an. Wenn ihr eine PET-Flasche im Auto habt, könnt ihr ein kleines Loch in den Deckel bohren, um das Wasser mit höherem Druck zu verspritzen.

Älteren Vogelkot entfernen

Ist der Dreckfleck schon festgetrocknet, ist die Reinigung aufwendiger. Weicht den Vogelkot mit einem feuchten Tuch oder Schwamm für eine Viertelstunde ein. Auch Insektenreiniger oder ein Autoshampoo können hilfreich sein. Ist der Fleck aufgeweicht, spült ihr ihn mit Wasser ab. Tupft mit einem feuchten Mikrofasertuch nach und poliert die saubere Stelle anschließend.

Hausmittel zum Entfernen von Vogelkot

Zum Reinigen oder Aufweichen solltet ihr keine Küchenschwämme oder Bürsten verwenden. Sie können den Lack zerkratzen und den Schaden noch größer machen. Viel besser eignen sich Zeitungspapier oder Feuchttücher mit milden Reinigungssubstanzen zum Einweichen.

Eine Mischung aus Essig und Wasser weicht Vogelkot sehr gut auf. Das Mischungsverhältnis beträgt 1:1. Tragt dieses Gemisch aber nur auf den Fleck auf und lasst es nicht zu lange einwirken. Essigwasser kann auch helfen, wenn ihr den Fahrzeuginnenraum reinigen wollt.

Um jederzeit auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, lohnt es sich, eine Sprühflasche mit Wasser, etwas Flüssigseife und ein paar weiche Mikrofasertücher im Kofferraum zu haben. So könnt ihr schnell reagieren, sobald ihr einen Kotfleck auf eurem Auto entdeckt.