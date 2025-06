„Selling Sunset“ Staffel 9: Gibt es eine Fortsetzung auf Netflix?

Für alle Liebhaber des Reality TV gibt es gute Neuigkeiten. Steht ihr zusätzlich auf Luxusimmobilien und Glanz und Glimmer? Dann könnte euch das interessieren!

Die beliebte Serie “Selling Sunset“ – geht sie weiter?

In der US-amerikanischen TV Serie geht es um das Luxusimmobilienunternehmen „The Oppenheim Group“ in Los Angeles. Neben dem Verkauf von extrem glamourösen und teuren Immobilien in Hollywood Hills dreht sich die Serie auch um persönliche Beziehungen und die Leben der Mitarbeiter der „Oppenheim Group“.

In der Serie, deren acht Staffeln auf Netflix verfügbar sind, geht es nicht nur um Feilschen, Verhandeln und Verkaufen von spektakulären Anwesen, sondern es gibt auch ordentlich viel Drama zwischen den einzelnen Charakteren. Eifersucht, Karriere, Liebe sowie Feindschaft und Freundschaft sorgen für ausreichend Brennstoff für ein exklusives Reality-Highlight. Jetzt stellt sich die Frage, ob es mit der Serie weitergeht oder nicht.

Staffel Nummer 9 – das sind die aktuellen Infos

Es ist sehr wahrscheinlich, dass “Selling Sunset“ fortgesetzt wird. Bis jetzt hat Netflix zwar noch keine offizielle Ankündigung veröffentlicht, jedoch gibt es einige Hinweise darauf, dass sich die Show in den Dreharbeiten befindet. Amanza Back hat beispielsweise ein TikTok Video veröffentlicht, das sie mit „#SellingSunsetSeason9“ versehen hat. Außerdem gibt es Infos darüber, dass Dreharbeiten unterbrochen wegen der Waldbrände in Los Angeles unterbrochen werden mussten.

Die 9. Staffel hat natürlich auch wieder ordentlich viel Drama im Gepäck. Es heißt, dass vor allem die Spannungen zwischen Chrishell Stause und Nicole Young im Fokus stehen. Nicole wurde Gerüchten zu Folge 2024 nach einer Auseinandersetzung vorübergehend aus der Serie ausgeschlossen.

Außerdem wird wohl auch ein Konflikt zwischen Chrishell und Emma Hernan beleuchtet. Ein Veröffentlichungstermin steht aktuell noch nicht fest. Folgt man der Historie der Serie, könnte dieser aber auf Herbst/Winter 2025 fallen. Es bleibt spannend, bei Selling Sunset!