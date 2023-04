Es ist doch alles nur ein Spiel! Wenn diese Horrorpuppe zum gemeinsamen Spielenachmittag ruft, sollten Eltern ihre Kinder schleunigst in Sicherheit bringen.



Irgendwann kommen sie wieder! Die alten Horrorikonen der 80er-Jahre können es einfach nicht lassen und klopfen früher oder später wieder an die Mattscheibe. Ob Jason Vorhees, Michael Myers oder Freddy Krüger: Die Lust am Metzeln scheint bei den umtriebigen Monstern unstillbar zu sein. Selbst Ghostface konnte die Füße nicht stillhalten und wetzte schon elf Jahre nach dem Ende der Original-Trilogie erneut die Messer. Sein letzter Ausflug nach New York in „Scream 6“ beweist zweifellos, dass noch viele Opfer auf seiner Liste stehen. Dass Mörderpuppe Chucky bei all den Wiederauferstehungen mitmischen will, wundert somit kaum. Im Jahr 2019 kehrte das gefährliche Spielzeug in „Child's Play“ mit einem offiziellen Comeback zurück und markierte den Neuanfang der Reihe. Obwohl der vorherige Teil „Cult of Chucky“ erst zwei Jahre zurücklag, aber als reiner Home-Entertainment-Titel kaum Beachtung fand, sieht sich die Verfilmung von Regisseur Lars Klevberg („Polaroid“) als Auftakt zu einer neuen Ära. RTL ZWEI strahlte Chuckys (Pseudo-)Comeback „Child's Play“ am Sonntag, dem 23. April 2023 als Free-TV-Premiere aus und sorgte reichlich Gänsehaut. Ihr habt den Gruselsonntag verpasst? Dann schaut auf Netflix im Stream vorbei, dort gibt es ohne Werbeunterbrechung den mittlerweile achten Teil der Filmserie.



Während Chucky im TV sein Unwesen treibt, gibt es im Kino noch weitere Horror-Highlights zu entdecken. Einige Tipps für 2023 präsentieren wir euch in unserem Video:



„Child's Play“: Das erwartet euch

Ein Umzug in eine fremde Stadt ist selten leicht. Andy (Gabriel Bateman) muss diese Erfahrung machen, als seine Mutter Karen (Aubrey Plaza) mit ihm einen Neustart fern seiner Freunde macht. Um Andy wieder Lachen zu sehen, schenkt Karen ihm eine „Buddi Doll“, die als Hightech-Spielzeug zu den angesagtesten Stücken der Firma Kaslan Corps. zählt. Allerdings entpuppt sich das hochentwickelte Spielzeug als eigenwilliger Charakter, der für Freundschaften über Leichen geht. Denn ein Sabotageakt während der Entwicklung hat die Schaltkreise von Chucky durcheinandergebracht und aus der freundlichen Puppe einen Serienkiller werden lassen.

„Child's Play“: Horror in Serie

Filme als Serie zu verwerten, gehört mittlerweile zur klassischen Auswertungskette. Mit „Scream“, „Bates Motel“ oder dem kurzlebigen Versuch „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ versuchen Filmemacher*innen, Kinofilmen ein zweites Leben auf dem Bildschirm zu schenken. Drehbuchautor Don Mancini, der für den Originalteil „Chucky – Die Mörderpuppe“ verantwortlich war, spendierte Chucky ebenfalls eine TV-Serie und ließ ihn bisher in zwei Staffeln durch eine Kleinstadt morden. Eine dritte Staffel von „Chucky“ soll noch 2023 ausgestrahlt werden. Wenn ihr also nach „Child's Play“ noch mehr Puppenhorror sehen wollt, wechselt zu WOW oder RTL+ und gönnt euch die verfügbaren Episoden im Stream.



