Sicheres Surfen für Kinder: Mit der FritzBox-Kindersicherung alles im Blick behalten

Ihr wollt euren Kindern Internetzugang bieten, diesen aber regulieren? Mit der FritzBox-Kindersicherung habt ihr mehrere Möglichkeiten.

Internet für Kinder regulieren

Das Internet ist auch für Kinder und Jugendliche nicht mehr wegzudenken. Sie nutzen es etwa, um für die Schule zu recherchieren, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, Spiele zu spielen und Videos zu schauen.

Nicht jede Webseite ist allerdings für Kinder geeignet. Viele Eltern wollen zudem die Online-Zeit ihrer Kinder regulieren. Die FritzBox bietet hier verschiedene Einstellungen, die euren Kindern den Internetzugang begrenzen.

Zugangsprofile für individuelle Regelungen

Ihr könnt mit eurer FritzBox verschiedene Zugangsprofile erstellen, die individuelle Internetregelungen ermöglichen. Dazu solltet ihr folgendermaßen vorgegangen:

Öffnet die FritzBox-Einstellungsseite in eurem Browser. Klickt links im Menü unter „Internet“ auf Filter. Hier gibt es nun verschiedene Auswahlfelder, unter anderem Zugangsprofile.

Individuelle Anpassungen zur Internetbegrenzung sind möglich. (© © GIGA)

Dort könnt ihr nun Profile erstellen, diese entsprechend benennen und anschließend individuelle Rechte zuteilen. Für jedes Profil können maximale Onlinezeiten festgelegt werden. Außerdem könnt ihr Uhrzeiten bestimmen, zu denen mit dem Gerät auf das Internet zugegriffen werden kann.

Sollen gewisse Seiten gesperrt oder nur Zugriff auf ausgewählte Seiten erlaubt werden, ist auch diese Einstellung für eure FritzBox vorhanden. Außerdem ist es möglich, dem individuellen Gerät den Internetzugang komplett zu verbieten.

Für jede Person kann ein Profil erstellt werden. (© © GIGA)

Um euren Kinder den Zugang zu Seiten zu verbieten, die jugendgefährdend sind, kann auch hier aus verschiedenen Filtern ausgewählt werden. Zudem lassen sich Netzwerkanwendungen begrenzen, sodass beispielsweise nur „Surfen und Mailen“ erlaubt wird.

Profile den Geräten zuordnen

Die Zuordnung erfolgt über die Auswahl des Profils neben dem entsprechenden Gerät. (© © GIGA)

Damit die Einstellungen auch für eure Kinder gelten, müssen die Profile anschließend den jeweiligen Geräten zugeordnet werden. Dies erfolgt über den Reiter „Kindersicherung“, hier seht ihr links das Gerät und rechts das Zugangsprofil. Wählt das entsprechende Profil aus und verbindet es mit dem Gerät und schon steht einer sicheren Internetnutzung eures Kindes nichts mehr im Wege.