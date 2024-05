Sicherheit geht vor: So vernichtet ihr eure Sparkassen-Karte richtig

Ist die Sparkassen-Karte abgelaufen, kann sie nicht einfach entsorgt werden. Ihr solltet die Informationen darauf unkenntlich machen. So geht ihr am besten vor.

Der Inhaber muss eine abgelaufene Sparkassen-Karte richtig vernichten. Es reicht nicht aus, sie im Müll zu entsorgen, da sich persönliche Informationen darauf befinden. Der Magnetstreifen und der Chip müssen zerstört werden, damit Dritte nicht an die Informationen gelangen und keinen Missbrauch betreiben. Wer die abgelaufene Karte im Hausmüll entsorgt, riskiert im Ernstfall sogar eine Strafe.

So zerstört ihr die Informationen auf der Sparkassen-Karte

Am einfachsten ist die Vernichtung der Sparkassen-Karte mit einem Aktenschredder. Um die IBAN und den Magnetstreifen komplett zu zerstören, sollte sie quer in den Vernichter geschoben werden. Anschließend sollte der Karteninhaber kontrollieren, ob tatsächlich keine lesbaren Zahlen oder Namensbestandteile mehr vorhanden sind.

Wer keinen Aktenvernichter hat, zerschneidet die Karte mit einer Schere und führt folgende Schnitte aus:

Chip senkrecht durchschneiden Magnetstreifen der Länge nach zerschneiden

Name längs zerschneiden

IBAN komplett längs zerstören



Wie könnt ihr eine Sparkassen-Karte umweltfreundlich entsorgen?

Eine Sparkassen-Karte darf nicht in den Hausmüll. Sie gehört zum Elektroschrott, da sie über einen Chip und einen Magnetstreifen verfügt. Auf der Karte befinden sich sensible Informationen wie der Name und die Bankverbindung des Inhabers. Die Karte kann bei der Sparkasse abgegeben und dort vernichtet werden. Sinnvoller ist jedoch, wenn der Karteninhaber zuvor die gespeicherten Informationen unlesbar macht. Das ist auch wichtig, wenn er die Karte bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgibt. Dort wird sie dem Recycling zugeführt.

Wie könnt ihr eine Kreditkarte fachgerecht entsorgen?

Auf einer Kreditkarte befinden sich noch weitere Daten. Die Kreditkartennummer wird längs zerschnitten. Zusätzlich müssen der dreistellige Sicherheitscode und das Unterschriftenfeld unkenntlich gemacht werden. Der Sicherheitscode und die Unterschrift lassen sich auch mit einer Schere zerkratzen.

