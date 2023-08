Sicherheit zum kleinen Preis: Amazon reduziert Blink-Überwachungskamera radikal

Ihr seid auf der Suche nach einer smarten Lösung, um euer Zuhause effektiv zu überwachen und dabei die volle Kontrolle zu behalten? Dann solltet ihr unbedingt mal bei Amazon vorbeischauen. Dort gibt es eine Outdoor-Überwachungskamera mit WLAN und Smart-Home-Anbindung zum absoluten Schnäppchenpreis.

Amazon: Smarte Outdoor-Überwachungskamera für 59,99 €

Ihr wollt jederzeit informiert werden, wenn sich bei euch Zuhause etwas tut? Dann solltet ihr euch dieses Angebot für die Blink Outdoor nicht entgehen lassen. Bei Amazon bekommt ihr das Modell aktuell für günstige 59,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen).

Blink Outdoor Statt 99,99 Euro UVP. Kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 12:11 Uhr

Ihr wollt eure Haustür überwachen und die Kamera gleich mit der Klingel verbinden? Dann hat Amazon zudem das passende Set im Angebot:

Blink Outdoor + Blink Video Doorbell Statt 169,98 Euro UVP: Kabellose HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit + Video Doorbell mit Zwei-Wege-Audio. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 12:28 Uhr

Was bietet euch die Überwachungskamera von Blink?

Mit der Blink Outdoor-Kamera habt ihr die Möglichkeit, euer Zuhause rund um die Uhr im Blick zu behalten. Die Kamera bietet eine hochauflösende Videoqualität, sodass ihr jedes Detail klar erkennen könnt. Ob es um verdächtige Aktivitäten vor eurer Haustür oder um das Verhalten eurer pelzigen Freunde im Garten geht – ihr werdet nichts verpassen. Die Kamera ist zudem wetterfest konstruiert, sodass ihr sie bedenkenlos im Innen- und Außenbereich verwenden könnt.

Ein großer Pluspunkt der Blink Outdoor-Kamera ist die einfache Einrichtung und Bedienung. Ihr benötigt keinerlei technische Vorkenntnisse, um sie in Betrieb zu nehmen. Die Kamera ist kabellos und wird per Akku betrieben, was euch maximale Flexibilität bei der Platzierung bietet. Die Akkulaufzeit beträgt dabei bis zu zwei Jahre. Durch die dazugehörige App könnt ihr sie bequem von eurem Smartphone aus zu steuern und euch Live-Streams anzeigen lassen, auf aufgezeichnete Videos zugreifen und sogar benachrichtigt werden, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Die Kamera ist zudem auch smart. Ihr könnt individuelle Bewegungszonen festlegen, um nur die Bereiche zu überwachen, die euch wichtig sind. Außerdem ist es möglich, Zeitpläne zu erstellen, um die Aufnahmen nach euren Bedürfnissen anzupassen. Falls ihr euch Sorgen um die Privatsphäre macht, könnt ihr die Kameras per App deaktivieren, wenn ihr zu Hause seid. Mit diesen Funktionen könnt ihr die Kameras an eure Lebensweise anpassen und eure Privatsphäre wahren.

Mit den umfangreichen Funktionen, der einfachen Einrichtung und den smarten Möglichkeiten bietet diese Kamera ein rundum überzeugendes Paket. Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben sehr gute 4,2 von 5 Sternen bei über 16.000 Bewertungen. Falls ihr euer Zuhause günstig sichern wollt, kommt dieses Amazon-Angebot also gerade recht.

Blink Outdoor jetzt ab 59,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 12:11 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.