Sichert euch das Spiel des Jahres 2024 mit 27 & Rabatt – und schwingt euch in die Lüfte

Im „Spiel des Jahres 2024“ müsst ihr als Piloten eines Jumbo-Jets die Lüfte beherrschen. Bei Amazon gibt es das Brettspiel momentan mit 27 % Rabatt.

Habt ihr euch schon einmal vorgestellt, wie es wäre, ein Flugzeug steuern? „Sky Team“ lässt euch diese Erfahrung zumindest in Brettspielform machen. Ihr schlüpft in die Rolle von Piloten, die mit ihrem Jumbo-Jet verschiedene Flughäfen in aller Welt ansteuern. Amazon bietet „Sky Team“ derzeit für 21,99 Euro an (bei Erstbestellung zahlt ihr außerdem keine Versandkosten). Ihr bekommt beim Onlinehändler 27 % Rabatt.

Für wen lohnt sich „Sky Team“?

Für Gelegenheitsspieler : Auch wenn „Sky Team“ auf den ersten Blick kompliziert wirkt, könnt ihr euch die Regeln trotzdem schnell aneignen. Dann braucht ihr für ein Spiel auch nur rund 20 Minuten – perfekt, wenn ihr nach einem langen Tag kurz mit einem Brettspiel abschalten wollt.

: Auch wenn „Sky Team“ auf den ersten Blick kompliziert wirkt, könnt ihr euch die Regeln trotzdem schnell aneignen. Dann braucht ihr für ein Spiel auch nur rund 20 Minuten – perfekt, wenn ihr nach einem langen Tag kurz mit einem Brettspiel abschalten wollt. Für kleine und große Piloten : Flugzeuge sind euer Ding? „Sky Team“ ist nicht nur inhaltlich an das Thema angepasst. Die liebevolle Gestaltung (ihr seht sie im Titelbild) wird euch ebenfalls in Flug-Stimmung versetzen.

: Flugzeuge sind euer Ding? „Sky Team“ ist nicht nur inhaltlich an das Thema angepasst. Die liebevolle Gestaltung (ihr seht sie im Titelbild) wird euch ebenfalls in Flug-Stimmung versetzen. Keine Lust auf Teamplay? Wenn ihr eher kompetitive Brettspiele mögt, werdet ihr mit „Sky Team“ vielleicht nicht so viel Spaß haben: Hier ist echte Zusammenarbeit gefragt.

Was euch in „Sky Team“ erwartet

In „Sky Team“ übernehmt ihr gemeinsam mit eurem Partner das Cockpit eines Jumbo-Jets und steuert ihn zu den berühmtesten Flughäfen der Welt. Stellt euch harten Herausforderungen, wie zum Beispiel einen Platz am geschäftigen Flughafen London Heathrow zu ergattern. Trotzt Schwierigkeiten wie harschem Klima und plant eure Flüge präzise, sodass euch niemals der Sprit ausgeht.

Insgesamt erwarten euch 21 Flughafenmissionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. „Sky Team“ ist für Spieler ab 10 Jahren empfohlen und hat eine geschätzte Spielzeit von 20 Minuten. Es handelt sich um ein relativ einfaches Brettspiel. Die Online-Community BoardGameGeek schätzt den Schwierigkeitsgrad auf 2,04 von 5 Punkten. Dort landet das Brettspiel auf Platz 39 aller (!) Spiele (Stand: März 2025).

Preisgekröntes Brettspiel für zwei Personen

2024 gewann das Brettspiel den Titel „Spiel des Jahres“. Die Jury begründete die Auszeichnung wie folgt: „Sky Team“ überzeugt spielerisch, atmosphärisch und thematisch auf ganzer Linie. Die kurzen Partien sind im Erfolgsfall hoch belohnend und kitzeln bei einer missglückten Landung, es sofort erneut zu versuchen.“

Darüber hinaus wurde „Sky Team“ mit dem International Gamers Award (IGA) 2024 in der Kategorie „beste Zwei-Spieler-Erfahrung“ ausgezeichnet. Über 2.000 Nutzer haben das Brettspiel allein im letzten Monat bei Amazon gekauft. Es erhält eine Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Sternen: Spieler beschreiben, dass die schnell ins Spiel kamen und die kurzweiligen Runden Lust auf mehr machen.

Sky Team – Spiel des Jahres 2024 Für 2 Personen | ab 10 Jahren | 20 Minuten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 09:46 Uhr

