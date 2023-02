In der Netzsprache stößt man immer wieder auf unbekannte Begriffe. So liest man hin und wieder den Begriff „Side Eye“ in Memes und Beiträgen oder als Hashtag. Auch im deutschsprachigen Bereich ist der Ausdruck manchmal zu finden. Was bedeutet dieses „Side Eye“?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Wie viele andere Begriffe aus der deutschen Jugendsprache hat auch „Side Eye“ seinen Ursprung im Englischen.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) Die 13 besten „Es-tut-mir-leid-Sprüche“ für WhatsApp, Facebook und Co

Side Eye: Was meint man damit?

„Side Eye“ meint einen bestimmten Gesichtsausdruck. Dabei sieht man jemanden von der Seite aus an, indem man die Augen zur Seite schiebt, während der Kopf auf der Stelle bleibt und geradeaus schaut. Die Pupillen werden dabei an den Rand der Augen geschoben, um die entsprechende Person anzusehen. So könnten „Side Eyes“ aussehen:

Man blickt auf jemanden von der Seite aus, wenn man etwas an der angeschauten Person komisch findet. Das kann zum Beispiel eine seltsame Handlung oder fragwürdige Aussage sein. Mit dem Seitenblick drückt man auch seine Ablehnung aus. Auch wenn man genervt oder verwundert ist, kann man das „Side Eye“ einsetzen. Allgemein wird es als passiv-aggressive Form der Kritik eingesetzt. Eine ähnliche Bedeutung hat es, wenn man mit den Augen rollt oder jemanden mit zugekniffenen Augen ansieht.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Side Eye: Beispiele und Memes

„Side Eye“ ist derzeit vor allem durch TikTok-Videos bekannt. In Memes werden gerne Hunde mit diesem Blick gezeigt.

In einigen Beispielvideos könnt ihr euch ansehen, in welchen Situationen man sie einsetzen kann:

Besonders bekannt ist der Blick durch das Meme mit der Affen-Figur:

Der Ausdruck hat überwiegend eine negative Bedeutung. Einige Beispiele für die Nutzung von „Side Eye“ in der deutschen Sprache:

Ihr könnt das „Side Eye“ auch als Emoji mit der Tastatur schreiben. Nutzt einfach dieses Augen-Emoticon, wenn euch jemand etwas Seltsames schreibt: 👀 Eine Smiley mit dem Blick gibt es noch nicht, lediglich eine Version, die mit den Augen rollt: 🙄.

WhatsApp: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.