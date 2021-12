Ein Vertrag im gut ausgebauten Telekom-Netz ist normalerweise teurer als bei der Konkurrenz. Mobilcom-Debitel ändert das jetzt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. GIGA hat die Details.

Tarif-Schnäppchen: 20 GB LTE, Allnet- & SMS-Flat im Telekom-Netz

Datenvolumen ist in Deutschland ein teures Gut. Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr jetzt allerdings aktuell viel LTE-Datenvolumen zum günstigen Preis – und das sogar im Telekom-Netz. Die Firma bietet für kurze Zeit eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich an. Allerdings nur für kurze Zeit, denn am 21.12.2021 um 19:59 Uhr endet das Angebot auch schon wieder. Interessenten sollten sich also beeilen.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter Mobilcom-Debitel Netz Telekom Allnet-Flat inklusive SMS-Flat inklusive EU-Roaming inklusive Laufzeit 24 Monate Anschlusskosten

(einmalig) 19,99 Euro Tarifkosten (monatlich) 14,99 Euro

Wie die Rufnummernmitnahme reibungslos klappt, seht ihr hier in unserem Video:

Wie kann ich meine Rufnummer mitnehmen? Abonniere uns

auf YouTube

Tarif-Schnäppchen von Mobilcom-Debitel: Für wen lohnt sich das Angebot im Telekom-Netz?

Die Aktion lohnt sich für alle, die ...

bereits ein Smartphone besitzen und einen günstigen Tarif dazu suchen,

Wert auf das auch im ländlichen Raum ausgebaute Telekom-Netz legen,

mit einem Geschwindigkeits-Limit von 25 MBit/s zurechtkommen (reicht für praktisch alle Dinge aus, inkl. Full-HD-Videostreaming)

möglichst wenig für eine Allnet/SMS-Flat mit 20 GB LTE-Datenvolumen ausgeben wollen.

Vergesst nicht rechtzeitig zum Vertragsende zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Darf es etwas mehr sein? Wenn ihr auf der Suche nach mehr Datenvolumen oder einer Sim/Handy-Kombo seid, schaut auch mal hier vorbei:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).