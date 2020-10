Am 11.11. findet das größte Schnäppchen-Event der Welt statt, der Singles Day. GIGA hat alle Infos zu Angeboten, teilnehmenden Händlern und mehr.

Singles Day in Deutschland: Datum, Infos, Besonderheiten

Wer denkt, dass der Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der traditionell am 11.11. stattfindende Singles Day spült nmoch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Mittwoch, 11. November 2020

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Neben hohen Rabatten sowie Schnäppchen in Hülle und Fülle ist der Singles Day auch für seine verrückten Aktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“ und andere stark limitierte Blitzangebote bekannt. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 7. und 8. November 2020. Wir halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.

Ihr habt noch nie etwas vom Singles Day gehört? Alle Infos unter 2 Minuten zusammengefasst im Video:

Singles Day 2020: Teilnehmende Händler & erste Angebote

Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2020 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören: