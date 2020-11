Der Singles Day ist der größte Schnäppchen-Tag der Welt und findet wie jedes Jahr am 11. November statt. Aber auch im Vorfeld kann man schon Schnäppchen machen. GIGA klärt wo, hat alle Infos zu teilnehmenden Händlern und erklärt euch, woher dieser Tag kommt.

Die besten Deals am Singles Day

Schon vor dem Singles Day am 11.11. findet ihr einige gute Deals. Während Amazon seine Angebote im Rahmen der „Frühen Black-Friday-Angebote“ feiert, bieten andere Händler auch schon tolle Schnäppchen zum „einen-Tag-vor-Singles-Day-Tag“.

Auch Teufel ist mit dabei und bietet schon vor dem Singles Day seine Audio-Produkte rabattiert an, unter anderem mit diesen Highlights:

Otto bietet auf ausgewählte Multimedia-Produkte, vor allem Fernseher, 11% Rabatt. Highlights:

LG OLED 65 CX 9LA : Großes 4K-OLED-TV, 2020er-Modell, mit Gutscheincode „12356“ für 1987,06 Euro (inkl. Versand) statt 2.199 Euro

(außerdem berechtigt für 150 Euro Cashback über LG-Aktionsseite)

: Großes 4K-OLED-TV, 2020er-Modell, mit für (inkl. Versand) statt 2.199 Euro (außerdem berechtigt für 150 Euro Cashback über LG-Aktionsseite) LG OLED 55 CX 9LA : 4K-OLED-TV, 2020er-Modell, mit Gutscheincode „12356“ für 1453,06 Euro (inkl. Versand) statt 1.599 Euro

(außerdem berechtigt für 100 Euro Cashback über LG-Aktionsseite)

: 4K-OLED-TV, 2020er-Modell, mit für (inkl. Versand) statt 1.599 Euro (außerdem berechtigt für 100 Euro Cashback über LG-Aktionsseite) Samsung UE65RU7379: Großes Curved 4K-LED-TV mit Gutscheincode „12356“ für 688,54 Euro (inkl. Versand) statt 739,99 Euro

Im Onlineshop von Lidl gibt es die folgenden Angebote. Nutzt den Gutscheincode „SD20“ für versandkostenfreie Lieferung ab 59 Euro Bestellwert.

Welche Händler nehmen am Singles Day 2020 teil?

Viele Händler wie Amazon oder Media Markt werden sich die größten Rabatte und besten Deals wohl für den Black Friday und Cyber Monday aufheben. Dennoch erwarten wir auch am Singles Day eine Fülle an Angeboten und Aktionen, bei denen ihr ordentlich sparen könnt - Rabatte zwischen 10 und 30 Prozent sind wohl realistisch. Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2020 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören:

Was ist der Singles Day?

Wer denkt, dass der Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China - und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen - insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Ihr habt noch nie etwas vom Singles Day gehört? Alle Infos unter 2 Minuten zusammengefasst im Video:

Wann ist der Singles Day in Deutschland?

Der Singles Day findet wie jedes Jahr am 11.11. statt. Der Grund: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben den vielen anderen Deals und Rabattaktionen gibt. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 7. und 8. November 2020. Wir halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.