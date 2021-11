Der Schnäppchen-Tag Singles Day ist zwar schon vorbei, doch die Aktionen bei Amazon, Lidl, MediaMarkt und Co gehen in die Verlängerung. Welche Angebote noch gültig sind und wo die besten Deals lauern, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Singles Day 2021: 11 Angebote, die sich richtig lohnen

Singles Day verpasst? Der 11.11. ist zwar schon rum, aber wer es mit dem Geschenkekauf ganz besonders eilig hat, muss nicht bis zum Black Friday 2021 warten. Lidl, MediaMarkt, Otto, Amazon sowie weitere Händler haben ihre Aktionen übers Wochenende verlängert und Bestseller massiv im Preis gesenkt. Das sind die aktuellen Highlights:

Sharp 4T-C65BL2EF2AB 65 Zoll UHD AndroidTV

Sharp 65 Zoll LED-Fernseher für 599 Euro (statt 1.149 Euro UVP): 4K Smart TV mit Android-Betriebssystem, eingebautem Chromecast, Google Assistant und Harman/Kardon Lautsprecher-System.

Apple MacBook Air (M1,2020) MGN63D/A

MacBook Air (M1, 2020) für 949 Euro (statt 1.129 Euro UVP): 13,3-Zoll-Notebook mit 8 GB RAM, 256 GB SSD und bis zu 18 Stunden Akku-Laufzeit.

Apple MY5G2D/A Homepod Mini Smart Speaker

Homepod Mini für 84 Euro (statt 99 Euro): Smart Speaker mit Sprachassistentin Siri.

Nintendo Switch Konsole

Nintendo Switch für 288 Euro (statt 329 Euro (UVP): Beliebte Spielekonsole von Nintendo zum aktuell günstigsten Online-Preis.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE (128 GB) für 299,90 Euro (statt 369,90 Euro UVP): Neuauflage des beliebten Mittelklasse-Smartphones mit 6,67 Zoll OLED-Display, 90 Hz, 6 GB RAM, Snapdragon-778G-Prozessor, Dual-SIM-Funktion und 64 MP Triple-Kamera.

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa

2x Echo Dot für 39,98 Euro (statt 99,98 Euro): Kleiner Alexa-Lautsprecher der 3. Generation im Doppelpack zum Sparpreis.

Acer Chromebook 14 Zoll (CB314-1H-C7PS)

Acer 14 Zoll Chromebook für 188 Euro (statt 279,89 Euro): Leichtes sowie dünnes Chromebook mit Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB eMMC.

Krups Kaffeevollautomat EA 815

Krups Kaffeevollautomat für 279 Euro (statt 729,99 Euro UVP): Kompakter Vollautomat mit Milchschaumdüse, Speicherfunktion für Lieblingszubereitungen, 3-stufigem Metall-Kegelmahlwerk, LCD-Display mit Direkektwahltasten und automatischem Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Außerdem empfehlenswert:

Wann findet der Singles Day 2021 in Deutschland statt?

Der Singles Day findet wie jedes Jahr am 11.11. statt. Der Grund: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben vielen anderen Angeboten gibt.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Donnerstag, 11. November 2021

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 6. und 7. November 2021. Wir halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.

Legt euch hier einen Kalendertermin für den Singles Day an:

Was ist der Singles Day?

Wer denkt, dass Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China – und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen – insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Ihr habt noch nie etwas vom Singles Day gehört? Alle Infos unter 2 Minuten zusammengefasst im Video:

Was ist „Singles Day“? Abonniere uns

auf YouTube

Singles Day 2021: Welche Händler nehmen teil?

Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2021 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören:

Mit diesen Tipps werdet ihr zum ultimativem Schnäppchen-Experten. Wetten, dass ihr noch nicht alle Tricks kennt?

Singles Day 2021: Welche Angebote wird es geben?

Die konkreten Angebote am Singles Day 2021 können wir natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich die besten Deals der letzten Jahre ansieht, sind Preissenkungen in diesen Produktkategorien wahrscheinlich: