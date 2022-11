Am heutigen Singles Day könnt ihr euch reichlich Rabatte sichern. Dieses Mal mischen beim internationalen Shopping-Event am 11.11. wieder MediaMarkt, Saturn, Lidl und zahlreiche andere Händler mit. Wir haben die Angebote überprüft und zeigen euch, wo ihr am besten sparen könnt.

Singles Day 2022: Die besten Angebote

Der Singles Day ist ein Schnäppchen-Tag aus China, der sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut. Du diesem Shopping-Event bieten euch viele große Händler zahlreiche Deals. Bei Lidl bekommt ihr reichlich gute Angebote (Angebote bei Lidl ansehen). Dabei könnt ihr ab einem Bestellwert von 49 Euro die Versandkosten mit dem Gutscheincode SD22 sparen. Auch bei Huawei bekommt ihr zum Singles Day gute Deals (Angebote bei Huawei ansehen). Ebenfalls bieten euch MediaMarkt und Saturn umfangreiche Rabattaktionen.



Wir haben uns die aktuellen Deals ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind aktuell besonders günstig erhältlich (Quelle: idealo.de):

PC & Speicher & Tablets

Samsung Galaxy Book2 (15,6 Zoll) Statt 749 € UVP: Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core i3 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Intel UHD Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Huawei MateView GT Sound Edition (34 Zoll) Statt 549 Euro UVP: 34 Zoll WQHD-Curved Gaming Monitor mit integrierter SoundBar, 165Hz und 4ms. Huawei Wireless Mouse GT im Wert von 116 Euro gratis dazu. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 14:30 Uhr

Asus Vivobook X515KA-EJ058W (15,6 Zoll) Statt 399 Euro UVP: Notebook mit Intel N4500 Prozessor, Full-HD-Display (1.920 x 1.080), 8 GB RAM, 256 GB SSD und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Huawei MatePad T 10 (32 GB) Statt 169 Euro UVP: Mit 9,7-Zoll-Display, Kirin-710A-Octa-Core-Prozessor, 32 GB eMMC Festplatte und 2 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 12:39 Uhr

TV, Foto & Audio

Hisense 55A6EG (55 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 4K-Fernseher Ultra HD mit Smart-TV-Funktionen, WLAN, HDR, Triple Tuner, Alexa. Frameless. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

LG 55UQ75009LF (55 Zoll) Statt 749 Euro UVP: 55 Zoll 4K-LED-TV mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit ThinQ. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

LG 43UQ70006 (43 Zoll) Statt 499 Euro UVP: 43-Zoll-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, WebOS 22, Ultra HD / 4K und Triple-Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:12 Uhr

Toshiba 43U2063DAQ (43 Zoll) Statt 469,99 Euro UVP: 4K- Smart-TV, mit Dolby Vision HDR / HDR10 + HLG, Triple-Tuner, HD+ und zahlreichen Streaming-Diensten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Huawei FreeBuds Studio Statt 299 Euro UVP: Ohrumschließender Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung und Mikrofon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 14:32 Uhr

Sony Alpha 6000 Kit (ILCE-6000Y) Statt 1.199 Euro UVP: Systemkamera mit 16-50 mm & 55-210 mm Objektiv, 7,6 cm Display, Tasche, 16 GB Speicherkarte und WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Haushalt & Beauty

Philips OneBlade QP2520/16 Statt 28,48 Euro: Trimmer zum Stylen / Rasieren für jede Haarlänge, mit 3 aufsteckbaren Trimmeraufsätzen, wiederaufladbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:21 Uhr

Braun Silk-Epil 9 Flex SES 9300 3D Statt 320,99 Euro: Beauty Set Wet & Dry Epilator inklusive 8 Extras. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 12:11 Uhr

Philips FC6726/01 SpeedPro Statt 329,99 Euro UVP: Kabelloser Akkusauger mit auswaschbarem Schaumfilter und einer maximalen Betriebsdauer von 40 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 11:59 Uhr

Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo Statt 149,99 Euro: Espressomaschine mit Siebträger. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Philips EP1220/00 Statt 479,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Scheibenmahlwerk, mit klassischem Milchaufschäumer, unterstützt 2 Kaffeespezialitäten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:08 Uhr

Philips EP5447/90 Serie 5400 LatteGo Statt 729,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 12 Kaffeespezialitäten, intuitivem Display und 4 Benutzerprofilen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Krups KP1A3B.TC Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Statt 104,99 Euro UVP: Kaffeekapselmaschine mit winziger Standfläche inklusive Emsa Travel Cup. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Melitta Caffeo Varianza CSP F57/0-102 Statt 899 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchbehälter, integriertem Mahlwerk und One Touch Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Silvercrest SKKM 200 A1 Statt 29,99 Euro UVP: Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 12:42 Uhr

hjh OFFICE Arton 20 Statt 149 Euro UVP: Bürostuhl / Chefsessel mit Wippmechanik und stufenloser Sitzhöhenverstellung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 12:20 Uhr

Germania 4252 GW-Profi 2.0 Statt 539 Euro UVP: Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 14:46 Uhr

Werkzeug

Parkside PBH 800 A1 Statt 44,99 Euro: Bohr- und Meißelhammer, SDS-Plus-System, Pneumatisches Hammerwerk, Frontgriff um 360° drehbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Parkside PTSG 140 C2 Statt 34,99 Euro: Tellerschleifgerät mit Ø 125 mm, zur präzisen Bearbeitung von Weich- und Hartholz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:11 Uhr

Parkside PSTDA 20-Li B3 Statt 34,99 Euro: 20V-Akku-Pendelhubstichsäge, ohne Akku und Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 13:19 Uhr

Die besten Handyverträge am Singles Day

Verschiedene Anbieter haben für euch hervorragende Tarif-Deals mit Smartphones auf Lager. Wir haben die Angebote für euch überprüft und durchgerechnet. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Samsung Galaxy S22 Ultra mit 120-GB-Tarif bei Sparhandy

Lange Zeit war das Galaxy S22 Ultra eines der teuersten Samsung-Smartphones auf dem Markt und selbst mit Vertrag nicht wirklich günstig erhältlich. Beim Mobilfunkhändler Sparhandy bekommt ihr das S22 Ultra mit 512 GB Speicher gerade für nur 49,99 Euro im Monat im Bundle mit „o2 Free L Boost“-Tarif (Angebot bei Sparhandy ansehen). Der Tarif beinhaltet stolze 120 GB 5G-Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat. Zudem könnt ihr den Tarif dank Connect-Funktion auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Zudem könnt ihr euch 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme sowie die Galaxy Watch 4 gratis dazu sichern.

Apple iPhone 13 mit 20-GB-Tarif bei Saturn

In der Saturn Tarifwelt ist aktuell zum Singles Day ein günstiges Tarif-Bundle mit dem iPhone 13 (128 GB) zu haben. Ihr bekommt ein Top-Smartphone von Apple zusammen mit „Magenta Mobil M“-Vertrag im Telekom-Netz für 11 Euro Zuzahlung plus 39,99 Euro Anschlusspreis (Angebot bei Saturn ansehen). Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie satte 20 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s und kostet 39,99 Euro im Monat. Als Bonus gibt es für kurze Zeit noch 50 Euro obendrauf.

Xiaomi-Kracher: 12T Pro mit 20 GB, Allnet- & SMS-Flat

Xiaomi hat mit dem 12T Pro ein schickes Smartphone mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis abgeliefert. Bei Saturn bekommt es inklusive „Free M“-Tarif gerade besonders günstig: Für 29,99 Euro im Monat gibt's eine Allnet-/SMS-Flat mit 20 GB Datenvolumen (Angebot bei Saturn ansehen). Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 50,99 Euro (Zuzahlung plus Anschlussgebühr). Zusätzlich bekommt ihr einen Bonus von 100 Euro für die Rufnummernmitnahme.

Wann findet der Singles Day 2022 in Deutschland statt?

Der Singles Day findet jedes Jahr am 11.11. statt. Grund hierfür ist: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben vielen anderen Angeboten gibt.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Freitag, 11. November 2022

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 5. und 6. November 2022. Wir von GIGA Deals halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.

Was ist der Singles Day?

Wer denkt, dass Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China – und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen – insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Ihr habt noch nie etwas vom Singles Day gehört? Alle Infos unter 2 Minuten zusammengefasst im Video:

Singles Day: Welche Angebote wird es geben?

Die konkreten Angebote am Singles Day 2022 können wir natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich die besten Deals der letzten Jahre ansieht, sind Preissenkungen in diesen Produktkategorien wahrscheinlich:

Smartphones, Tablets und Smartwatches von Samsung, Xiaomi, Huawei und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch Apple-Schnäppchen sehr wahrscheinlich.

von und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch sehr wahrscheinlich. PlayStation, Nintendo Switch und Xbox: In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2022 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen

In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2022 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen PC-Gaming und Home-Office: Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day 2022 zu rechnen.

Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day 2022 zu rechnen. TV und Entertainment : Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day 2022 definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben.

: Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day 2022 definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben. Küche und Haushalt: Egal ob Kaffeevollautomaten, Klimageräte, Saugroboter oder elektrische Zahnbürsten – wer eine größere Anschaffung plant oder nachrüsten möchte, findet auch in dieser Kategorie haufenweise Schnäppchen am Singles Day 2022.

Mit diesen Tipps werdet ihr zum ultimativem Schnäppchen-Experten. Wetten, dass ihr noch nicht alle Tricks kennt?

Welche Händler nehmen am Singles Day 2022 teil?

Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2022 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören:

