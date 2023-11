Singles Day bei Dyson: Sichert euch Rabatte von bis zu 200 € und gratis Geschenke

Dyson feiert den Singles Day 2023 nicht nur mit sensationellen Rabatten von bis zu 200 Euro, sondern auch mit hochwertigen Geschenken auf eine große Auswahl an Stielstaubsaugern, Luftreinigern und Haarstylern im unverkennbaren Dyson Design.

Singles Day 2023 bei Dyson: Hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen

Wenn ihr schon immer mal von einem Luftreiniger, Stielstaubsauger oder Airwrap geträumt habt und nur auf das richtige Angebot wartet, könntet ihr jetzt Glück haben. Im Rahmen des Singles Day reduziert Dyson im hauseigenen Onlineshop viele Produkte radikal um bis zu 200 Euro (Aktion bei Dyson ansehen). Doch das ist noch nicht alles: Zu ausgewählten Artikeln gibt es außerdem noch einiges an Zubehör gratis. Wir zeigen euch folgend die besten Deals der Aktion.

Die besten Luftreiniger-Schnäppchen zum Singles Day bei Dyson

Wenn ihr auf der Suche nach einem Gerät seid, dass Heizlüfter, Ventilator und Luftreiniger vereint, könnte der Dyson Purifier Hot+Cool HP7A etwas für euch sein. Mit seiner HEPA-13-Filtertechnologie, die sowohl Glasfasern als auch Aktivkohle einsetzt, eliminiert er Staub, Allergene und sogar Viren aus der Raumluft und heizt bzw. kühlt diese je nach Bedürfnis. Ihr könnt zwischen zehn verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen wählen und Temperatureinstellungen von 1 bis 37 Grad Celsius vornehmen.

Zum Singles Day ist der Dyson Purifier Hot+Cool HP7A im Dyson-Onlineshop um 200 Euro reduziert für 499 Euro zu haben (bei Dyson ansehen).

Dyson Purifier Hot+Cool Heizlüfter, Ventilator und Luftreiniger in einem in bewährter Dyson-Technologie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 05:43 Uhr

Falls ihr auf der Suche nach einem Luftbefeuchter für die trockenen Wintertage seid, hat Dyson auch hier etwas auf Lager. So bekommt ihr den Purifier Humidify+Cool für 649 Euro statt 799 Euro (bei Dyson ansehen).

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftbefeuchter Entfernt nicht nur Staub, Allergene und Viren aus der Luft, sondern befeuchtet sie auch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 06:29 Uhr

Singles Day: Die besten Staubsauger-Angebote bei Dyson

Am Singles Day bietet Dyson attraktive Rabatte auf viele Stielstaubsauger. So auch auf den Dyson V15 Detect Fluffy, mit dem euch dank des eingebauten Lasers nicht mal mikroskopisch kleinen Staubpartikel entgehen, da er sie sichtbar macht und die aufgenommene Menge und Größe sogar in Echtzeit auf dem integrierten LC-Display anzeigt. Mit einer Saugleistung von 240 AW und einer beeindruckenden Laufzeit von bis zu 60 Minuten ist er leistungsstark und effizient. Ihr bekommt ihn aktuell um 150 Euro reduziert für 599 Euro (bei Dyson ansehen).

Dyson V15 Detect Fluffy Mit Laser für eine gründliche Reinigung und einer Saugdauer von bis zu 60 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 07:17 Uhr

Am Singles Day bietet Dyson allerdings eine breite Auswahl an hochwertigen Staubsaugern zu attraktiven Preisen an. So bekommt ihr nicht nur den Dyson V8 Absolut zum kleinen Preis von 349 Euro (bei Dyson ansehen), sondern auch den Dyson V11 für 499 Euro (bei Dyson ansehen). Solltet ihr euch für den Gen5fetect mit einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten entscheiden, erhaltet ihr diesen nicht nur günstiger für 799 Euro, sondern bekommt auch noch zusätzliches Zubehör im Wert von 125 Euro gratis dazu (bei Dyson ansehen).

Dyson V8 Absolute Ideal für das Aufsaugen und Entwirren von Haaren. Mit reichlich Zubehör und einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 05:42 Uhr

Dyson V11ᵀᴹ Total Clean Kabelloser Staubsauger mit LCD-Display, hoher Saugkraft und bis zu 60 Minuten Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 06:32 Uhr

Dyson Gen5detect Absolute Mit HEPA-Filter, reichlich Zubehör und einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 02:56 Uhr

Dyson feiert den Singles Day mit exklusiven Haartrocknern

Zum Singles Day hat sich Dyson sogar auch noch etwas Besonderes einfallen lassen: Einen Dyson Airwrap (bei Dyson ansehen) in einer exklusiven Farbe, die es nur im hauseigenen Onlineshop zu kaufen gibt. In gewohnter Dyson-Qualität verfügt er neben des innovativen Coanda-Effekts auch über ein sehr ästhetisch ansprechendes Design. Er ist nicht nur für verschiedene Haartypen geeignet, sondern kommt auch noch mit praktischen Aufsätzen, die das einfache Kreieren von Locken und Wellen in beide Richtungen ermöglichen. Die Bürsten bieten dabei mehr Kontrolle beim Styling, während der multifunktionale Trocknungsaufsatz ein geschmeidiges Finish verleiht und fliegende Haare während des Trocknens bändigt.

Dyson Airwrap Multi-Haarstyler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 07:44 Uhr

Wer lediglich einen Föhn braucht, schaut bei diesem Singles Day aber ebenfalls nicht in die Röhre. Ihr bekommt nämlich den Dyson Supersonic in Schwarz und Nickel ebenfalls reduziert. Im Rahmen des Single Day kostet er nicht nur schmale 349 Euro (bei Dyson ansehen), sondern ihr erhaltet auch eine hochwertige Präsentationsbox im Wert von 60 Euro gratis dazu.

Dyson Supersonic Origin Haartrockner Föhn mit einzigartiger Dyson-Technologie und magnetischem Aufsatz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2023 03:10 Uhr

