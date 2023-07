Smart-Home-Spezialist tink feiert den Sommer und lässt die Preise purzeln. Im Summer Sale gibt's ordentlich Rabatt auf Heizkörperthermostate, Klimaanlagen-Steuerung, smarte Garten-Gadgets und vieles mehr. Wir verraten die Highlights der Aktion und wie ihr noch mehr spart.

Summer Sale bei tink: Starke Smart-Home-Deals

Bei tink habt ihr aktuell die Möglichkeit, euer ganzes Zuhause fit und vor allem smart für den Sommer zu machen (Aktion bei tink ansehen). Der Smart-Home-Fachmarkt hat ordentlich den Rotstift angesetzt und die Preise vieler Bestseller nach unten korrigiert. Hinzu wurden attraktive Bundles geschnürt, wie zum Beispiel zwei Google Nest Hubs zum Preis von einem (Angebot bei tink ansehen).

Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack Statt 199,98 Euro UVP: Smart Display mit Sprachsteuerung (Google Assistant) im Doppelpack. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

In diesem Sommer jagt eine Hitzewelle die nächste und der ein oder andere von euch hat sich bestimmt bereits eine Klimaanlage angeschafft oder plant es noch. Allerdings solltet ihr bei den aktuellen Energiepreisen euren Verbrauch stets im Blick haben. Das gelingt besonders clever mit der smarten Klimaanlagen-Steuerung von tado°, die ihr im Summer Sale kurzzeitig 30 Euro günstiger bekommt (Angebot bei tink ansehen).

tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ Statt 109,99 Euro UVP: Hilft, Energieverbrauch zu reduzieren. Ortsunabhängige Steuerung, Wettervorhersage, smarte Zeitpläne, Klimaberichte und Einzelraumsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

Trotz der heißen Temperaturen gerade ist klar: Der nächste Winter kommt bestimmt und mit ihm die Heizperiode, die erneut teuer werden könnte. Auch hier helfen smarte Lösungen, euren Verbrauch zu senken. tado° verspricht mit dem Basic Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ eine Energieeinsparung von bis zu 31 Prozent. Für kurze Zeit bekommt ihr das Einsteiger-Set inklusive 2 Thermostate zum starken Bundle-Preis von nur 119,95 Euro (Angebot bei tink ansehen).

tado° Basic smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Statt 189,98 Euro UVP: Einsteiger-Set mit 2 Thermostaten & Bridge. Spart bis zu 31 % Energie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

Garten & Haussicherheit: Deal-Highlights bei tink

Besonders günstig könnt ihr im Summer Sale bei smarten Geräten für euren Garten und Haussicherheit zuschlagen. Die folgenden Schnäppchen bieten eine Top-Ersparnis:

Gardena Mähroboter smart Sileno city 600 m² Statt 1.392,97 Euro UVP: Besonders leiser Mähroboter im Set mit gratis Garage und Trimmer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 12:13 Uhr

Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er-Set Statt 522,98 Euro UVP: 6er Set Gartenleuchten mit über 16 Millionen Farben, App- & Sprachsteuerung, stufenlos dimmbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

AVM FRITZ!DECT 210 Statt 89 Euro UVP: Fernsteuerbare smarte Außensteckdose mit integrierter Verbrauchsmessung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

eufyCam 2 Pro 3+1 Kit Statt 548,99 Euro UVP: 3-Kameraset mit HomeBase 2 + Solo IndoorCam Pan & Tilt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

Ring Video Doorbell 4 + gratis Chime Gen. 2 Statt 195,98 Euro UVP: Smarte Video-Türklingel mit Live-Benachrichtigungen, Zwei-Wege-Kommunikation und Full HD-Auflösung. Inkl. Ring Chime Gen. 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 13:18 Uhr

Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Gratis Door Sensor Statt 328 Euro UVP: Smartes Türschloss mit integriertem Akku und einem WLAN-Modul, welches Zugriff auch aus der Ferne ermöglicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 10:52 Uhr

Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht und maximal bis zum 8. August. Alle Summer-Sale-Deals findet ihr auf der Übersichtsseite von tink.

Außerdem bei tink: Google One bis zu 6 Monate gratis testen

Gute Nachrichten für alle, die ihre Urlaubsfotos lieber in der Cloud speichern: Bei tink könnt ihr euch jetzt bis zu 6 Monate Google One kostenlos sichern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch für den Newsletter anzumelden.