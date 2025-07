So geht's: Warum ihr Dichtungen am Auto pflegen solltet

Reifendruck checken und Ölwechsel – am Auto gibt es einiges zu tun. Die Pflege der Dichtungen wird aber oft vernachlässigt. Spröde Dichtungen sind eine schleichende Gefahr für euer Fahrzeug. Wir verraten, warum das so ist und welche Mittel helfen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dichtungen pflegen: Warum ihr es unbedingt tun solltet

Dichtungen sind nicht ohne Grund im Auto verbaut. Sie halten Schmutz vom Fahrzeug fern und unterstützen einen gepflegten wie sicheren Wagen. Kümmert ihr euch nicht um die Gummidichtungen, hat Feuchtigkeit leichtes Spiel und es kann Schimmel entstehen. Das ist nicht nur eklig, es kann auch richtig teuer werden und die Sicherheit im Fahrzeug beeinträchtigen.

Anzeige

An den Türen, den Fenstern, an der Heckklappe oder am Schiebedach findet ihr Dichtungen. Diese stehen fortlaufend unter Stress und müssen Hitze und UV-Stahlen ebenso gewachsen sein wie der mechanischen Belastung, wenn ihr Türen und den Kofferraum öffnet und schließt. Spröde Dichtungen müssen ausgetauscht werden. Die richtige Pflege erspart euch Aufwand und Kosten.

Wie oft müssen Gummidichtungen gepflegt werden?

Die Dichtungen am Fahrzeug sind den Jahreszeiten ausgesetzt und sollten dementsprechend behandelt werden. Nach dem Winter brauchen Gummidichtungen die meiste Aufmerksamkeit. Durch die Einwirkung von Frost, Eis und Streusalz werden sie stark angegriffen und sollten daher im Frühling besonders intensiv gepflegt werden.

Vor dem Winter solltet ihr das Pflegeprogramm wiederholen. Dann sind die Dichtungen für den nächsten Kälteeinbruch und seine Begleiterscheinungen gewappnet. Eine regelmäßige Kontrolle der Gummidichtungen ist ratsam. Vergewissert euch nach heftigen Wetterkapriolen oder außergewöhnlichen Belastungen für das Fahrzeug, ob die Dichtungen noch intakt sind.

Anzeige

Dichtungen im Auto pflegen: Diese Mittel helfen

Um die Gummidichtungen in eurem Fahrzeug fit zu halten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Handel sind spezielle Pflegeprodukte erhältlich. Türgummis könnt ihr ganz einfach mit Gummi-Pflegestiften behandeln. Der Schwammapplikator versorgt alle Gummiteile und verhindert im Winter das Festfrieren der Gummidichtungen. Silikonspray könnt ihr ebenfalls gezielt auftragen. Silikon legt sich wie ein Film über die Gummiteile. Besonders die Koppelstangen sind dankbar für diese Pflegemaßnahme.

SONAX GummiPfleger mit Schwammapplikator 100 ml | reinigt, pflegt & hält alle Gummiteile elastisch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2025 13:47 Uhr

Glycerin spendet ebenfalls ausreichend Feuchtigkeit und kann regelmäßig verwendet werden, um das Austrocknen und Brechen von Gummidichtungen zu verhindern. Um Dichtungen zu säubern, lässt sich auch ein milder Universalreiniger, den ihr im Haushalt gebraucht, nutzen. Speiseöl oder andere Hausmittel können die Oberfläche angreifen und sind daher weniger geeignet, um Dichtungen im Auto zu reinigen und zu pflegen. Eine ausführliche Anleitung zur richtigen Verwendung von Pflegeprodukten stellt der ADAC bereit.