So grausam endet „Weapons“ – und warum der Anfang alles verrät

Verstörend, brutal und voller Rätsel: Das Ende von „Weapons“ schockiert. Wir nehmen das Horror-Finale genauer unter die Lupe und klären auf.

„Weapons“: Ein Horror-Blockbuster mit rätselhaftem Ende

Autor und Regisseur Zach Cregger hat mit dem Film „Weapons“ ohne Zweifel einen echten Horror-Schocker in die Kinos gebracht. Der Film lässt die Zuschauer mit einigen offenen Fragen zurück und das Ende des Films sorgt für Verwirrung. Wir nehmen das verstörende Finale von „Weapons“ unter die Lupe. Achtung, Spoiler!

Das Ende von „Weapons“: Was passiert zum Schluss des Films?

Zum Ende von „Weapons“ hat Alex Lilly, der von Cary Christopher gespielt wird, die Möglichkeit, seine Tante Gladys mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Kurzentschlossen wickelt Alex eine Strähne von Gladys Haaren um den Zweig, wodurch er in die Lage versetzt wird, seine 17 Mitschüler zu befehligen und sie seiner Tante auf den Hals zu hetzen.

Auf besonders grausame Art und Weise kommt Gladys durch diese geniale Idee von Alex zu Tode, die Kinder reißen sie kurzerhand in Stücke. Daraufhin verschwindet auch der Bann von Archer Graff, doch Alex' Eltern und die Kinder sind weiterhin in der Trance gefangen. Warum dies so ist, wird im Film leider nicht erklärt.

Eine mögliche Auflösung: Der Bann dauert schon zu lange an

Eine Erklärung hinsichtlich des ungebrochenen Banns ist eventuell bereits zu Beginn des Films zu finden. Denkbar wäre, dass die Dauer der Trance eine maßgebliche Rolle spielt. Archer wird von Gladys nur für kurze Zeit mit dem Bann belegt, die Eltern von Alex und auch die Kinder befinden sich hingegen bis zum Ende des Films bereits mehrere Wochen in der Trance.

Gladys hat ihren Opfern nach und nach die Lebensenergie ausgesaugt, um selbst nicht sterben zu müssen. Archer ist diesen Übergriffen von Gladys nicht so lange ausgesetzt wie alle anderen Betroffenen. Den Eltern von Alex und den Kindern hat wohl einfach die Kraft gefehlt, sich Gladys zu widersetzen und sind daher nach deren Tod auch weiterhin mit dem Bann belegt.

Die Hintergründe von „Weapons“: Versteckte Hinweise deuten auf zentrales Thema hin

Nun zu einem wichtigen Hintergrund von „Weapons“: Gladys ist schlichtweg ein Parasit, der seinen Opfern die Energie aussagt, um selbst immer stärker zu werden und nicht sterben zu müssen. Die Opfer werden hierdurch zu willenlosen Marionetten, die den Befehlen von Gladys ausgeliefert sind.

Dieser Parasitismus wird bereits früh im Film angeteasert: Kurz bevor Gladys' Praktiken erstmals in Erscheinung treten, schauen sich Marcus und Terry im Fernsehen eine Dokumentation über einen parasitären Pilz an.

Auch als Justine Gandy, gespielt von Julia Garner, ihren Klassenraum betritt, ist auf der Tafel das Wort "Parasites" (Parasiten) zu lesen. Das zentrale Thema des Films ist also eindeutig Parasitismus.

Horror-Schocker „Weapons“: So beurteilen die Zuschauer den Film

„Weapons“ weist aktuell unglaublich gute Bewertungen auf und möglicherweise haben wir mit diesem Film einen echten, zukünftigen Klassiker vorliegen. Auf IMDb schneidet „Weapons“ mit einer Gesamtbewertung von 7,9 von 10 ab und das Tomatometer auf Rotten Tomatoes steht für den Horror-Schocker auf stattlichen 94 Prozent.