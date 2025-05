So teilt Neil Young im neuen Song gegen Elon Musk aus – offizieller Release im Juni

Neil Young ist zurück – mit neuer Band und einem neuem Album. Mit einem Song feuert der bekennende Trump-Gegner nun auch gegen Tesla-Boss Elon Musk.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neil Young is back: Verkaufsstart für neues Album im Juni

Fans von Neil Young sollten sich den 13. Juni vormerken. Dann wird das Album „Talkin’ To the Trees“ offiziell veröffentlicht. Die Band Chrome Hearts gründete Neil Young im letzten Jahr. Dem Künstler stehen nun Gitarrist Micah Nelson, Bassist Corey McCormick, Organist Spooner Oldham und Schlagzeuger Anthony Logerfo zur Seite.

Anzeige

Einige Jahre war es still um Neil Young geworden. Die letzte Tour im Sommer 2017 brach Young aus gesundheitlichen Gründen ab. Nun scheint der Musiker fit für einen Neustart. Eine Kostprobe aus dem neuen Album gab es bei der diesjährigen Benefiz-Show „Light Up The Blues“ zu hören.

Fans und Zuhörer bekamen mit „Let’s Roll Again“ einen Appell an die Auto-Industrie auf die Ohren. Dahinter steht eine Botschaft, die Neil Young deutlicher nicht hätte transportieren können.

Anzeige

Hier könnt ihr euch einen Vorgeschmack auf das neue Album verschaffen:

„Let’s Roll Again“ überrollt Elon Musk

Die Umsatz-Zahlen von Tesla sinken und treiben Elon Musk Sorgenfalten ins Gesicht. Neil Young nutzt die Gunst der Stunde und teilt in seinem neuen Song kräftig gegen Tesla-Chef Musk aus. Aufgefallen war Neil Young in der Vergangenheit bereits als harscher Trump-Kritiker. 2020 bezeichnete er den amtierenden US-Präsidenten als „Schande für mein Land“.

Anzeige

Nun ist Elon Musk an der Reihe. Der Song übt Kritik an der US-amerikanischen Auto-Industrie und der Beteiligung Chinas an der Entwicklung von E-Autos. Nicht zu überhören sind auch die Verweise auf Crashs, die von selbstfahrenden Tesla-Modellen verursacht wurden.

Der schärfste Seitenhieb kommt zum Schluss und trifft Elon Musk direkt: „Wenn du ein Faschist bist, hol dir einen Tesla. Der ist elektrisch, das spielt keine Rolle“, heißt es im Text (ins Deutsche übersetzt durch GIGA).

Neil Youngs Botschaft ist deutlich. Doch folgende Songs habt ihr vielleicht bisher falsch verstanden.

Young übt Kritik und fordert Verantwortung

Fans von Neil Young brauchen nach dem Zusammenhang zwischen dem Rocker und E-Autos nicht lange suchen. Mit Lincvolt hat Neil Young sein eigenes E-Auto entwickelt. Die Story ist auf dem 2009 erschienen Album „Fork in the Road“ hinreichend dokumentiert.

Neil Young möchte mit seinem neuen Song nicht nur Pfeile in Richtung Elon Musk loslassen, sondern auch echte Verantwortung einfordern. Die Botschaft richtet sich an Ford, Chrysler oder GM: „Lasst uns wieder loslegen. Baut etwas Nützliches. Baut etwas, das unsere Kinder nicht umbringt.“

Wenn Ihr Neil Young 2025 live erleben wollt: Die Welt-Tournee beginnt am 18. Juni. In Deutschland sind Konzerte in Berlin (Waldbühne, 3. Juli), Mönchengladbach (SparkassenPark, 4. Juli) und Stuttgart (Cannstatter Wasen, 8. Juli) geplant.