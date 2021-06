Schluss mit Kisten schleppen! Gönnt euch den SodaStream Crystal und sprudelt euer Leitungswasser ab jetzt selbst. GIGA verrät euch wie ihr den SodaStream inklusive zweier Glaskaraffen zum Schnäppchenpreis von 79,99 Euro ergattern könnt.

SodaStream Crystal 2.0: Jetzt stark rabattiert bei Amazon

Aktuell erhaltet ihr den SodaStream Crystal 2.0 im Rahmen des Amazon Prime Day zu einem unschlagbaren Preis. Normalerweise kostet das Set bestehend aus Sprudler, CO2-Kartusche und 2 Glaskaraffen insgesamt 169,90 Euro. Momentan könnt ihr aber über 50% sparen und kommt somit auf einen Sonderpreis von nur 79,90 Euro. Gerade bei dieser Sommerhitze ist es praktisch, wenn ihr schnell Sprudelwasser herstellen könnt.

SodaStream: Wassersprudler – wie funktionieren sie?

Die Produkte der Firma SodaStream erfreuen sich schon seit Jahren großer Beliebtheit und gehören zu den absoluten Bestsellern, wenn es um Wassersprudler geht. Die Crystal-Modelle sprudeln in Glaskaraffen statt Plastikflaschen, was sowohl gesundheitlich als auch geschmacklich von Vorteil sein kann. Der SodaStream Crystal 2.0 ist gegenüber dem Vorgänger etwas besser verarbeitet und die CO2-Befüllung geht minimal leichter von der Hand.

Mit dem SodaStream kann man Leitungswasser in Sekunden aufsprudeln. Ihr füllt Leitungswasser bis zur Markierung in eine der Glaskaraffen und steckt sie in den SodaStream. Per Knopfdruck befördert ist das CO2 aus der Kartusche direkt in das Wasser. Es ist kein Strom notwendig, wodurch auch keine lästigen Kabel rumliegen. Da die Größe der Gaskartuschen standardisiert ist, könnt ihr in vielen großen Supermärkten, beim Getränkehändler oder auch hier bei Amazon leicht Nachschub besorgen.

Ihr braucht mehr Glaskaraffen für den SodaStream? Auch diese könnt ihr ganz bequem online bestellen. Sie lassen sich durch ihre kompakte Größe auch sehr gut in den Kühlschrank stellen.