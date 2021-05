Wer gerne und viel mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop Zeit auf der Couch verbringt, hat irgendwann das Problem, dass die Geräte aufgeladen werden müssen. Man kann dann ein längeres Kabel als Verbindung zum Netzteil nutzen oder aber eine sogenannte Sofa-Steckdose, die in der Ritze der Couch verschwindet.

Sofa-Steckdose versorgt dein Handy mit Energie

Wenn man sich abends aufs Sofa schwingt, um den Tag ausklingen zu lassen, ist der Akku des Smartphones, Tablets oder Laptops meist schon fast leer. Kaum jemand möchte das Gerät deswegen zur Seite legen und es in Ruhe aufladen. Ich persönlich habe deswegen ein USB-Kabel durch die Couch gezogen, um mein Handy mit Strom zu versorgen. Darunter leidet das Kabel aber massiv, was sich in einer erhöhten Abnutzung zeigt. Früher hatte ich einen Verteiler auf der Couch liegen, der mir mehrere Steckdosen zur Verfügung gestellt hat. Doch das sieht einfach nicht schön aus. Die Lösung für das Problem ist eine sogenannte Sofa-Steckdose. Kannte ich bisher nicht, ist aber meiner Meinung nach ein wirklich praktisches Gadget. Aktuell ist das Zubehör im Angebot, wodurch ich darauf gestoßen bin. Für nur 17 Euro kann man seine Couch ordentlich aufrüsten.

Sofa-Steckdose bei Amazon

Die Sofa-Steckdose erzeugt nämlich zwei USB-Ports und einen 230-Volt-Anschluss da, wo man ihn benötigt, nämlich auf dem Sofa. Das Design ermöglicht es, dass sich die Sofa-Steckdose ganz einfach in eine Ritze der Couch schieben lässt und so unauffällig in den Hintergrund tritt. Möchte man das Handy, Tablet oder Laptop laden, kann man entweder ein USB-Kabel anschließen oder einen Ladeadapter. Über ein drei Meter langes Kabel kann man die Stromversorgung herstellen.

Nun könnte man natürlich Angst haben, dass ein 230-Volt-Anschluss in der Couch gefährlich sein könnte. Brennenstuhl ist aber ein deutsches Unternehmen aus Tübingen, das in dem Bereich eine hohe Reputation besitzt und alle nötigen Sicherheitsmechanismen eingebaut haben dürfte, damit nichts passiert.

Was taugt die Sofa-Steckdose?

Bei Amazon gibt es für dieses ungewöhnliche Zubehör 4,5 von 5 Sternen. Viele waren wie ich überrascht, als sie die Sofa-Steckdose zum ersten Mal entdeckt haben, da sie nicht wussten, dass es sowas überhaupt gibt. Es erfüllt einen bestimmten Zweck und ist extrem praktisch. Einigen ist nur das Kabel von drei Metern etwas zu kurz. Ansonsten überzeugt das Produkt.