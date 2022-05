Der Discounter hat diese Woche neben Schwimmwesten und Sicherheitsbojen auch Pools in verschiedenen Größen im Angebot. Wir haben uns die vermeintlichen Deals genau angeschaut und listen folgend nur die besten Schnäppchen.

Deals der Woche bei Lidl: Die Sommer-Angebote im Preis-Check

Bei Lidl gibt es jede Woche einen Sale, in dem es viele Top-Angebote zu finden gibt. Das verspricht zumindest der Lebensmitteldiscounter. Wir haben die aktuellen Angebote der Woche unter die Lupe genommen, die Preise der Produkte, mit denen anderer Händler verglichen und geprüft, ob sie das Versprechen auch einhalten können. Tatsächlich gibt es einige gute Preisknüller zu finden. So wie Schwimmwesten für Erwachsene und Kinder, eine Sicherheitsboje und Pools in verschiedenen Größen.

Die Aktionspreise gelten allerdings nur solange der Vorrat reicht und besonders beliebte Produkte sind bei Lidl oft schnell ausverkauft. Wer Interesse hat, sollte also nicht allzu lange zögern.

Spinera Schwimmweste Universal Vest Schwimmweste für Erwachsene aus strapazierfähigem Nylongewebe und mit leichtem PE-Schaum für guten Auftrieb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:02 Uhr

Spinera Schwimmweste Deluxe Youth Statt 27,99 Euro: Schwimmweste für Kinder aus strapazierfähigem Nylongewebe und mit leichtem PE-Schaum für guten Auftrieb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:04 Uhr

Restube Beach Sicherheitsboje Statt 49,99 Euro UVP: Für Erwachsene und Kinder über 10 Jahre. Ein Zug am Auslöser bläst die Boje durch die integrierte CO2-Patrone auf für Sicherheit im Wasser. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:13 Uhr

Crivit Luftmatratze Luftmatratzen in 6 verschiedenen Motiven wie Ananas, Erdbeere, Avocado und Eis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:16 Uhr

Bestway Pool Statt ab 19,95 Euro UVP: Mit einem Fassungsvermögen von 450 l bzw. 778 l, mit extra breiten Seitenwänden, mit Ventilen zum schnellen Be- und Entlüften und einem integrierten Ablassventil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 10:13 Uhr

Bestway Fast Set Pool Set Statt 88,95 Euro UVP: Mit Wasserkapazität von 3.400 l, einer Beckentiefe von 76 cm und der Anschlussmöglichkeit eines Filtersystems. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:42 Uhr

Bestway Fast Set Pool Statt 169,95 Euro UVP: Mit Wasserkapazität von 12.362 l, einer Beckentiefe von 84 cm und der Anschlussmöglichkeit eines Filtersystems. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.05.2022 11:16 Uhr

Mehr als nur Lebensmittel: Technik-Schnäppchen bei Lidl

Jede Woche Montag und Donnerstag gibt es im Online-Shop von Lidl neue Angebote und Rabatte auf viele Dinge des alltäglichen Lebens. Von Kleidung und Lifestyle-Gadgets über Haushaltsgeräte bis hin zu Werkzeug und sogar Spielekonsolen und Laptops sind oft zu sehr günstigen Preisen zu finden. Neben Angeboten zu bekannten Marken wie zum Beispiel Apple, Nintendo, Tefal und Philips sind bei Lidl auch die allseits beliebten und vor allem günstigen Eigenmarken Parkside, Playtive und Silvercrest zu finden. Als eins der wohl bekanntesten Silvercrest-Küchengeräte gilt die Thermomix-Alternative „Monsieur Cuisine“. Eine gute Möglichkeit zu sparen ist es also, regelmäßig nach guten Lidl-Angeboten Ausschau zu halten und Preise zu vergleichen. Das übernehmen wir gerne für euch. Darum durchsuchen wir regelmäßig alle Produkte im Sale des Online-Shops, vergleichen die Preise mithilfe der Preisvergleichsseite Idealo.de und präsentieren euch an dieser Stelle nur die besten Schnäppchen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).