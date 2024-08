Sommer-Dschungelcamp 2024 auf RTL: Wer ist raus nach Folge 4?

Das Dschungelcamp ist zurück! Reality-Fans kommen in der Sommer-Ausgabe voll auf ihre Kosten. Wer um den weiter um den Sieg kämpft, lest ihr hier.

Am 16. August 2024 ging bei RTL, und auch auf RTL+, die Allstar-Edition des Dschungelcamps an den Start. Dieses Mal, zum 20-jährigen Jubiläum, treten zahlreiche frühere IBES-Teilnehmer in Südafrika gegeneinander an. Zu den Kandidaten zählen der kontrovers diskutierte Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, Reality-TV-Bekanntheit Kader Loth und Gigi Birofio, bekannt aus dem Sommerhaus der Stars. Wie üblich müssen die Prominenten im südafrikanischen Dschungel diverse spektakuläre und ekelhaften Herausforderungen meistern. Im Gegensatz zu früheren Staffeln erfolgt die Übertragung der aktuellen Folgen allerdings nicht live, sondern sie sind vorproduziert.

Dieser Promi verlässt den Dschungel in Folge 4

In der vierten Episode der Show kommt es zu keiner Verabschiedung, aber ein dramatischer Moment steht kurz bevor, als Hanka Rackwitz fast das Camp verlassen will. Der Grund für ihren fast vollzogenen Auszug ist die Ankunft von Neuzugang Elena Miras (32), die mit ihrer unangepassten Art für Unruhe sorgt. Am Lagerfeuer macht Hanka ihrer Frustration Luft und fordert Elena auf, zurückhaltender zu sein. Elena will sich jedoch nicht unterordnen und besteht darauf, sich nicht alles bieten zu lassen. Das bringt Hanka an den Rand ihrer Geduld und sie droht mit ihrem Auszug. Sie sei wirklich angepisst und wolle nur noch ihre Abschlussrede halten.

Glücklicherweise überlegt es sich die Teamleiterin noch einmal, nachdem sie ihren Kummer mit Giulia Siegel geteilt hat. Zusätzlich zu den Spannungen mit Hanka treten weitere Konflikte auf, die einen baldigen Abgang zumindest vorstellbar erscheinen lassen. Dabei kommt es zwischen Giulia und den beiden Frauen Kader Loth und Danni Büchner zum Streit. Während Giulia überzeugt ist, dass die beiden sie absichtlich provozieren, beschweren sich diese, Giulia sei gegenüber Kritik zu empfindlich. Die Situation spitzt sich zu, als Giulia Kader konfrontiert und ihr vorwirft, sie solle ihre Sendezeit nicht mit ihr verschwenden. Es ist daher gut möglich, dass Kader und Danni für Giulias Abgang stimmen werden.

Diese Promis sind bereits ausgeschieden

Folge 4: -

Folge 3: -

Folge 2: David Ortega wird von den anderen Dschungel-Bewohnern rausgewählt.

Folge 1: -

Das passiert in Folge 4

In der vierten Episode rückt Elena Miras abseits jeglicher Konflikte in den Mittelpunkt. Die Mutter und bekannte Persönlichkeit aus dem Dschungelcamp setzt sich mit einem bedeutsamen Anliegen auseinander und teilt dabei ihre persönlichen Erfahrungen. Trotz ihrer scheinbar starken Ausstrahlung gesteht die 32-jährige Schweizerin, dass sie mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Während eines Austausches mit ihren Mitstreitern Gigi Birofio und Thorsten Legat offenbart sie, dass die psychische Gesundheit das Wichtigste sei, Depressionen das Schlimmste. Ihre psychischen Probleme wurden durch eine Trigeminusneuralgie ausgelöst, eine seltene und chronische Schmerzerkrankung, die den Gesichtsnerv betrifft.

Doch sie kämpfte weiter, während ihr Gewicht auf nur noch 45 Kilogramm sank. Der Moment der Erkenntnis, dass sie alleine nicht mehr weitermachen konnte, kam, als sie ihre Tochter ansah und sich emotional völlig leer fühlte. Mit der Unterstützung eines Psychologen und der Liebe ihrer Tochter hat sie jedoch die Depression mittlerweile überwunden. Sie sei glücklich darüber, wieder da zu sein und diese schwere Zeit überwunden zu haben.

Es steht wieder eine aufregende Herausforderung an, diesmal für die Dschungellegende Gigi Birofio. Ihm wird die Aufgabe zuteil, in einem simulierten Supermarkt Einkäufe zu tätigen, wobei sein Einkaufswagen schnell mit einer Vielzahl exotischer Tiere wie Fröschen, Mehlwürmern und Mini-Krokodilen gefüllt wird. Sein Gedächtnis macht ihm zu schaffen, zusätzlich erhöht der drückende Zeitdruck die Spannung. Die Zeit läuft, und er muss eine bestimmte Anzahl an Tieren in den vorgesehenen Boxen an der Kasse präsentieren, um Sterne zu erhalten. Außerdem muss er sich mit Fischabfällen und Fleischresten auseinandersetzen, die gewogen und verpackt werden müssen. Trotz gelegentlicher Würgereize meistert er die Prüfung und sichert sich am Ende neun Sterne, woraufhin er von seinen Camp-Kollegen herzlich empfangen wird.

Das sind die Sendetermine der Sommer-Ausgabe

Im Rahmen des Dschungelcamps der Legenden könnt ihr euch auf 17 spannende Folgen freuen, die sowohl auf RTL+ als auch im Free-TV ausgestrahlt werden. Auf RTL+ habt ihr den Vorteil, dass die Episoden einen Tag vor der linearen TV-Ausstrahlung verfügbar sind. Somit könnt ihr das große Finale schon am Donnerstag, den 31. August 2024, auf RTL+ erleben. Alle Sendetermine findet ihr hier übersichtlich zusammengefasst:

Folge 1: Donnerstag, 15. August 2024 auf RTL+ / Freitag, 16. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 2: Freitag, 16. August 2024 auf RTL+ / Samstag, 17. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 3: Samstag, 17. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 18. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 4: Sonntag, 18. August 2024 auf RTL+ / Montag, 19. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 5: Montag, 19. August 2024 auf RTL+ / Dienstag, 20. August bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 6: Dienstag, 20. August 2024 auf RTL+ / Mittwoch, 21. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 7: Mittwoch, 21. August auf RTL+ / Donnerstag, 22. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 8: Donnerstag, 22. August auf RTL+ / Freitag, 23. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 9: Freitag, 23. August auf RTL+ / Samstag, 24. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 10: Samstag, 24. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 25. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 11: Sonntag, 25. August 2024 auf RTL+ / Montag, 26. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 12: Montag, 26. August 2024 auf RTL+ / Dienstag, 27. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 13: Dienstag, 27. August 2024 auf RTL+ / Mittwoch, 28. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 14: Mittwoch, 28. August 2024 auf RTL+ / Donnerstag, 29. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 15: Donnerstag, 29. August 2024 auf RTL+ / Freitag, 30. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 16: Freitag, 30. August 2024 auf RTL+ / Samstag, 31. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Finale: Samstag, 31. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 1. September 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

