Die Champions League der Reality-TV-Formate wirft seine Schatten voraus! Das Sommerhaus der Stars 2023 kehrt im September mit neuen Promi-Paaren zurück und das Rätselraten darüber, wer dabei sein wird, ist bereits im vollen Gange. An dieser Stelle gibt es alle Infos zu möglichen Teilnehmern und Kandidaten.

Teilnehmer beim Sommerhaus der Stars 2023

Im Jahr 2023 dürfen wir uns bereits auf die 8. Staffel vom Sommerhaus der Stars freuen. Wie schon in den letzten Jahren wird dabei der Bauernhof Barlo in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) als Drehort dienen. Über Portale wie booking.com könnt ihr hier übrigens selber mal Urlaub machen, wenn ihr in den heiligen Hallen der Promi-Paare verweilen wollt.

Die Dreharbeiten zur diesjährigen Staffel sind laut Medienberichten bereits im vollen Gange, damit die Ausstrahlung wie jedes Jahr gewohnt im September starten kann. Zu Beginn ziehen acht Promi-Paare ins Haus, aber weitere folgen im Laufe der Episoden.

Die Ausstrahlung wird aller Voraussicht nach ab September immer dienstags und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL erfolgen. Direkt abrufbar sind die Folgen alternativ bei RTL+, das ihr über den Link 30 Tage kostenlos testen könnt.

Offiziell hat RTL die Teilnehmer-Paare für das Sommerhaus 2023 noch nicht bekanntgegeben, allerdings gibt es schon einige Kandidaten, die so gut wie sicher sind. Im Folgenden stellen wir euch die Promi-Paare vor, die wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Sommerhaus einziehen werden.

Verena Kerth & Marc Terenzi

Marc Terenzi und Verena Kerth (Bildquelle: IMAGO, nicepix.world)

Die als Freundin von Fußballlegende Oliver Kahn bekannt gewordene Verena Kerth (41) ist uns noch frisch aus dem diesjährigen Dschungelcamp in Erinnerung. Hier schied sie zwar früh aus, wurde dafür aber mit einem Heiratsantrag von Ex-Boyband-Mitglied Marc Terenzi (44) direkt nach dem Ausschieden überrascht.

Claudia Obert & Max Suhr

Claudia Obert und Max Suhr (Bildquelle: IMAGO, Future Image)

Modeschöpferin Claudia Obert (61) hat in den letzten Jahren in zahlreichen Reality-Formaten wie Promi Big Brother, Promis unter Palmen und Kampf der Reality Stars für Furore gesorgt und dabei vor allem ihre Liebe für den Alkohol ausgelebt. Seit August 2022 ist sie aber auch gehörig in den 37 Jahre jüngeren Unternehmer Max Suhr (24) verliebt.

Vanessa Nwattu & Aleks Petrovic

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu (Bildquelle: IMAGO/Reichwein)

Bei der letzten Staffel von Temptation Island VIP erlag Fitness-Influencer Aleks Petrovic (32) dem Charme der Verführerin Vanessa Nwattu (23) und verließ für sie noch während der Show Dauerfreundin Christina Dimitriou. Im Sommerhaus könnte ihre Beziehung einem ersten Härtetest unterstellt werden.

Dana Feist & Gigi Birofio

Dana Feist und Gigi Birofio (Bildquelle: Tristar Media/Getty Images)

Der italienische Macho mit Herz Gigi Birofio (23) gehört zu den aufstrebenden Reality-Stars und gewann durch die Teilnahme beim diesjährigen Dschungelcamp gehörig an Popularität. Aber auch seine neue Freundin Dana Feist (26) ist kein unbeschriebenes Blatt und war bereits in Formaten wie Love Island und Are you the One? zu sehen.

Sobald weitere Infos zur Teilnehmerliste vom Sommerhaus der Stars 2023 bekannt werden, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

