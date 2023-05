Schon einige Male ist Depp nun als Pirat über die Weltmeere auf der Suche nach sagenumwobenen Schätzen gesegelt, doch die Zukunft seiner Figur ist ungewiss.



Im bisher letzten Ableger „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ muss Jack Sparrow (Johnny Depp) es mit seinem ehemaligen Erzfeind Salazar (Javier Bardem) aufnehmen. Der einstige Kapitän wandelt seit Jahren zusammen mit seiner Crew im Bermuda Dreieck als untoter, von der See zerfressener Geisterpirat umher. Als er es schafft dem Teufelsdreieck zu entkommen, schwört er Rache und jeden einzelnen Piraten auf den sieben Weltmeeren umzubringen, angefangen mit Jack. Doch Jack wäre nicht Jack, wenn er nicht schon einen Plan hätte. Er sucht nach dem legendären Dreizack von Poseidon, der dem Besitzer die Macht über das Meer gibt und damit auch über Salazar. Wenn ihr jetzt Lust habt Captain Sparrow bei der Suche nach der Freiheit zu begleiten, dann könnt ihr das am Sonntag, den 21. Mai ab 20:15 Uhr auf Sat 1. oder alternativ im Stream bei Disney+ tun.

Mit dem Trailer könnt ihr euch schonmal auf „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ einstimmen.

Kein „Fluch der Karibik“ mehr mit Johnny Depp

Der erste „Fluch der Karibik“ von 2003 war ein auf einer Disneyland-Attraktion basierender Überraschungserfolg, für den eigentlich kein weiterer Teil geplant war. Teil zwei und drei „Pirates of the Caribbean: Fluch der Karibik 2“ und „Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt“, die in Deutschland die internationalen Titel zum Teil beibehielten, wurden dann direkt hintereinander gedreht und 2006 und 2007 veröffentlicht. Während dieser Reise ist Jack Sparrow zum Publikumsliebling und dritten Protagonisten der Reihe geworden, wo er im ersten Film doch eigentlich nur die witzige Nebenfigur sein sollte. „Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt“ stellte inhaltlich auch klar das Ende der Reihe dar, aber die Zahlen an den Kinokassen waren zu gut, als das Disney die Sache ruhen ließ. Und so folgte der vierte „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ 2011.

Nach dem 2017 erschienen „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ wurde der nächste Film zwar direkt angekündigt, dieser befindet sich seitdem aber in einem frühen Stadium der Entwicklung und selbst am Drehbuch wird noch geschrieben. Das liegt neben der Corona-Pandemie allen voran auch daran, dass Johnny Depp wegen des Rechtsstreits mit seiner Ex-Frau und diversen anderen Dingen nicht mehr zum familienfreundlichen Image des Mausekonzerns passt und dieser deswegen die Zusammenarbeit mit ihm beendet hat. Andere bekannte Darsteller des Franchises wie Orlando Bloom, der den zum Piraten gewordenen Schmied Will Turner in den ersten drei und in einem kurzen Auftritt auch im fünften Film verkörperte, sowie auch Bill Nighy, verantwortlich für den Bösewicht Davy Jones, haben bekundet, dass sie gerne zurückkehren würden. Ihr wollt euch alle Filme der Reihe nochmal anschauen? Wir verraten die richtige „Fluch der Karibik“-Reihenfolge.

Johnny Depp gilt als talentierter Schauspieler, doch nicht alle seine Filme sind auch gut.

Die besten Zitate von Jack Sparrow

Unter Johnny Depps Rollen gibt es so einige Kandidaten, die Profis im Sprücheklopfen sind. Jack hat uns ein paar der unterhaltsamsten Filmzitate in seiner Laufbahn als Pirat geschenkt:



„Ich hab ein Glas voll Dreck.“

„Aber ihr habt von mir gehört.“

„Dies ist der Tag, an den du dich immer als den Tag erinnern wirst, an dem du fast Captain Jack Sparrow gefangen hast.“

„Warum ist der Rum immer weg?“

„Nicht alle Schätze sind Silber und Gold, Kumpel.“

„Wenn du auf den richtigen Moment gewartet hast, dann war es das.“

„Mein enormer intuitiver Sinn für die weibliche Kreatur sagt mir, dass du Probleme hast.“

