Sonntag im TV: Fans wählten diese Rolle für Dwayne „The Rock“ Johnson – und es war ein riesiger Flop

Dieser Film des DC-Universums hat bei Fans für anhaltenden Unmut gesorgt. Und auch die Reaktionen auf den Film sind kontrovers.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Black Adam“ im Free-TV sehen

Es ist allgemein bekannt, dass nicht jeder Blockbuster automatisch ein finanzieller Erfolg wird. Besonders bei Romanverfilmungen und Comic-Adaptionen scheiden sich häufig die Geister. Hollywoodstar Henry Cavill kann seine Rolle als ikonischer Superman zweifellos als eine seiner Glanzleistungen bezeichnen. Doch sein Auftritt in „Black Adam“ fiel eher enttäuschend aus.

Anzeige

Aber auch für Dwayne „The Rock“ Johnson war der Film ein Flop. Warum er sich für „Black Adam“ und gegen „Shazam“ entschieden hat, erklärt der Schauspieler in einem Interview (auf YouTube ansehen). Für ihn war die Geschichte von „Black Adam“ interessanter und auch die Fans wollten ihn lieber in dieser Rolle sehen.

Jetzt könnt ihr euch im Free-TV selbst ein Bild davon machen, ob Cavill und Johnson in ihren Rollen enttäuschen. Der Film läuft am Sonntag, den 11. Mai 2025, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Alternativ seht ihr den Film auf Sky.





Anzeige

Darum geht es in „Black Adam“

Der Staat Kahndaq erlebt vor 5000 Jahren eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Diese Blütezeit findet jedoch ein jähes Ende, als König Ahk-Ton (Marwan Kenzari) die Herrschaft an sich reißt. In der heutigen Zeit wird der Sklave Teth-Adam (Dwayne Johnson) unerwartet aus seinem Gefängnis befreit. Seine Rückkehr alarmiert die Justice Society of America (JSA), die ihn als potenzielle Gefahr einstuft.

Anzeige

Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch in ihrem Video einen ersten Einblick in den Film:

Black Adam - Trailer Deutsch

Deshalb floppte „Black Adam“

Im DC-Universum wird „Black Adam“ als einer der größten Flops angesehen, was bei Produktionskosten von über 200 Millionen US-Dollar und einem Einspielergebnis von lediglich 393 Millionen wohl kaum überrascht (via Box Office Mojo).

Laut Forbes gibt es gleich mehrere Gründe für das Scheitern des Films. Zu den Hauptkritikpunkten gehören etwa die generische, vorhersehbare Handlung, eine schwache Hauptfigur in Adam selbst sowie ein Antagonist, der nicht ernstgenommen werden kann.

Variety hat die negativen Bewertungen der Kritiker kompakt zusammengefasst. Dabei fällt jedoch auf, dass die Meinungen von Publikum und Kritikern weit auseinandergehen: Während die professionelle Filmkritik bei Rotten Tomatoes nur 39 Prozent vergibt, erreicht der Film bei den Fans stolze 87 Prozent (Stand: Mai 2025). Der größte Wermutstropfen für viele bleibt jedoch der Auftritt von Henry Cavill.

Anzeige

Warum Henry Cavills Auftritt enttäuschend ist

Nach langer Wartezeit gestaltet sich Supermans Rückkehr auf die Leinwand eher enttäuschend. Im Abspann tritt der Kryptonier in Erscheinung, als er auf Adam trifft. Die Szene wirkt visuell wenig harmonisch und fügt sich kaum in den Film ein, während das düstere Setting dem berühmten Superhelden alles andere als einen glorreichen Auftritt verschafft.

Für Fans von Henry Cavill, die auf ein triumphales Comeback gehofft hatten, war dieser schwache Auftritt besonders ernüchternd. Ein möglicher Grund dafür liegt in der Produktion: Laut The Hollywood Reporter wurde die gesamte Szene am letzten Drehtag innerhalb von nur zehn Minuten aufgenommen. Unter solchen Bedingungen konnte kaum eine beeindruckende Sequenz entstehen.